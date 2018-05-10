«Ночной охотник» и «Аллигатор» облетели горные склоны Приэльбрусья 

Летчикам необходимо с точностью поразить все цели.
Ударные вертолеты Ми-35М, «Аллигатор» и «Ночной охотник» а также транспортно-штурмовые «Терминаторы» вышли на учения в горах Приэльбрусья.
Задание каждого экипажа облететь горные склоны и пройти над ущельями с перепадами высот от полутора до четырех тысяч метров. При этом, летчикам необходимо с точностью поразить все цели.
В тренировках в Кабардино-Балкарии задействовано более 70-ти пилотов армейской авиации. По результатам учений летчики получат допуск к выполнению задач в сложных условиях высокогорья.