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«Ночной охотник» и «Аллигатор» облетели горные склоны Приэльбрусья
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«Ночной охотник» и «Аллигатор» облетели горные склоны Приэльбрусья 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчикам необходимо с точностью поразить все цели.
Ударные вертолеты Ми-35М, «Аллигатор» и «Ночной охотник» а также транспортно-штурмовые «Терминаторы» вышли на учения в горах Приэльбрусья.
Задание каждого экипажа облететь горные склоны и пройти над ущельями с перепадами высот от полутора до четырех тысяч метров. При этом, летчикам необходимо с точностью поразить все цели.
В тренировках в Кабардино-Балкарии задействовано более 70-ти пилотов армейской авиации. По результатам учений летчики получат допуск к выполнению задач в сложных условиях высокогорья.
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