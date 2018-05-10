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На Барнаульской ТЭЦ-2 СГК успешно прошли пожарно-тактические учения
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На Барнаульской ТЭЦ-2 СГК успешно прошли пожарно-тактические учения 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
В целях оценки уровня противопожарной устойчивости энегообъекта и отработки практических навыков в чрезвычайной ситуации, на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании прошли ежегодные пожарно-тактические учения с привлечением оперативного персонала станции, специальной техники и личного состава подразделений МЧС, ГО и ЧС, представителей муниципальной власти.
Согласно легенде учений и исходя из оперативно-тактической характеристики станции и реальной обста­новки в качестве предполагаемого места возникновения пожара был выбран кабельный полуэтаж. По вводным данным на момент обнаружения учебного возгорания в зале турбинного цеха образовалось плотное задымление и из-за горения крупного участка в кабельном полуэтаже существовала угроза распространения пожара по всему кабельному тоннелю. Эти факты позволили условно присвоить пожару 4 ранг. Тушение «пожара», а также спасание и эвакуация людей ввиду этого потребовали привлечения наибольшего количества сил и средств пожарной охраны, а также служб жизнеобеспечения города. Первыми к тушению возгорания приступила добровольная пожарная дружина Барнаульской ТЭЦ-2. Всего же в ликвидации условного пожара приняли участие 14 единиц техники и 65 человека личного состава подразделений пожарно-спасательных частей.
Итогом тренировки стала полная ликвидация условной аварий и возобновление стабильной подачи электро— и теплоэнергии потребителям.
Все мероприятия и действия, предусмотренные учениями, были отработаны в режиме реального времени, на что потребовалось более 2,5 часов.
— При проведении учений сотрудники станции сработали быстро и слажено, принятые меры позволили предотвратить условные повреждения энергетического оборудования и получения травм работниками. Все действия персонала осуществлялись в строгом соответствии с инструкциями действующими на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, которые регулярно отрабатываются на предприятии, — отметил директор Барнаульской ТЭЦ-2 Александр Лукьянов.
Главной целью учений стали оценка уровня противопожарной устойчивости Барнаульской ТЭЦ-2 и отработка практических навыков взаимодействия сил и средств территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Барнаула при тушении условного пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ.
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