ЗРС С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С» показали на военном параде 9 мая в Новочеркасске

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО привлечено порядка 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники.

В Новочеркасске прошел военный парад в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В военном параде приняло участие около 700 человек из объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО). В одном строю с военнослужащими прошли парадные расчеты от Новочеркасского казачьего кадетского корпуса, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», сводные батальоны войск национальной гвардии РФ, ФГКУ «Южный спасательный центр» МЧС России, общей численностью около 500 участников.

В состав механизированной колонны включено около 40 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе, бронеавтомобили «Тигр», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит» и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Всего в ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоялось 10 военных парадов, которые прошли в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО привлечено порядка 24 тыс. военнослужащих округа и других силовых ведомств, задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники.