Военный парад состоялся в Санкт-Петербурге в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Один из танков Т-34 с наименованием «Кантемировец» участвовал в штурме Берлина и в военном параде на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

Танки Т-34-76 и Т-34-85 возглавили колонну военной техники, которая совершила марш по Дворцовой площади Санкт-Петербурга на военном параде, посвящённом 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Один из танков Т-34 с наименованием «Кантемировец» участвовал в штурме Берлина и в военном параде на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В составе статичной экспозиции были представлены восстановленные танки ИС-3 и «Шерман».

В составе механизированной колонны прошло 129 единиц военной техники, включая: боевые пикапы УАЗ-23632 с пулемётами «Корд», «Печенег» и беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» на борту; тягачи КАМАЗ с мотовездеходами АМ-1 на платформе; бронеавтомобили «Тайфун-К»; «Тигр»; «Рысь»; бронетранспортёры БТР-82А; БТР-80 со стрелками-зенитчиками; боевые машины пехоты БМП-3; танки новейшей модификации Т-72Б-3; артиллерийские системы «Гиацинт»; «Нона-СВК»; «Мста-С; реактивные системы залпового огня „Торнадо-Г“; ракетные комплексы „Искандер-М“; зенитные ракетные комплексы „С-400“ и зенитные ракетно-пушечные комплексы „Панцирь“.

В парадном строе авиации на высоте от 200 до 600 м со скоростью от 200 до 650 км/ч пролетело 38 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24МР, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

Парад завершил плац-концерт роты почётного караула ЗВО под аккомпанемент военного оркестра.