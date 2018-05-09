Мог ли Сталин в 1945 году завоевать всю Европу

СССР закончил войну в Берлине в мае 1945 года. В ходе Берлинской наступательной операции стратегический центр немецкого сопротивления Берлин был сломлен за 17 дней. Этот факт был занесен в книгу рекордов Гиннеса. Перед Сталиным стоял вопрос: двигаться дальше или нет. Сомнений в победе не было, несмотря на то, что техническая мощь союзных войск превосходила советское вооружение.

Главные союзники — Англия Франция — были обеспокоены стремительным продвижением советских войск. Они стремились первыми занять Берлин вместе с американцами. Это им не удалось. Союзники не обладали опытом проведения крупномасштабных операций.

Однако на арене войны соотношение сил и техники складывалось не в пользу Красной Армии.

Сколько было солдат у СССР, США и Англии

15 мая 1945 года вышла последняя сводка Совинформбюро. Там сообщалось, что 6 миллионов 750 тысяч солдат и офицеров сражались на 10 фронтах при поддержке более 111 тысяч орудий и минометов. Плюс два миллиона чехословацких, польских, югославских, румынских и болгарских солдат-союзников влились в ряды Красной Армии. [С-BLOCK]

Но численный перевес солдат был на стороне союзников. Однако лишь незначительный процент из них реально участвовал в боевых действиях. Численность армии США — 11 миллионов человек. При этом только 41 процент военнослужащих — 3 миллиона 300 тысяч находились в Европе. [С-BLOCK]

Англия имела в годы второй мировой войны 4,5 миллиона солдат, но из них только 1,8 миллиона военнослужащих принимало участие в боях.

Франция могла собрать около 560 тысяч солдат. Гипотетически армии союзников могла увеличить численность солдат на фронтах за счет резервов, чтобы противостоять дальнейшему захвату Европейской территории.

Самолетов больше у Америки

На вооружении у Советов насчитывалось порядка 17 000 единиц самолетов. Американских боевых самолетов было 67 700 тысяч, из них 42 тысячи дислоцировались в ВВС, остальные защищали военно-морской флот.

Танков у союзников больше

У СССР было более 12 тысяч танков и самоходных установок, у Америки — 12,8 тысяч танков, Англии — 5,4 тысячи танков. Таким образом, в случае возникновения потенциальной угрозы по захвату остальных стран Европы, бывшие союзники могли противопоставить большее количество техники и вооружений.

Красная Армия всех сильней

Танковые и воздушные армии, стрелковые и кавалерийские корпуса, механизированные и танковые корпуса, артиллерийские и минометные бригады — все это было объединено в 51 советскую армию. Плюс в резерв Главного командования входило 298 артиллерийских бригад.

В США насчитывалось 11 армий и 90 дивизий: пехотные, танковые, кавалерийские, горные, воздушно-десантные.

У Красной Армии орудий и минометов вдвое больше

СССР имело более 111 тысяч орудий и минометов, США — 40 тысяч, Англия — 17 000 единиц.

Корабли

Америка и Англия имели в общем 1166 кораблей основных классов. Практически все они принимали участие в боевых действиях на западных фронтах, в Тихом океане и Азии. Океанический флот союзников превосходил прибрежный флот Советского Союза. Англо-американские корабли контролировали океанические просторы полностью, имея военно-морские базы. При этом у них уже были самые современные линкоры. В противовес им Советы начинают строить подводные лодки. Это стратегическое направление в развитии ВМФ остается и на послевоенные годы.

Авианосцев в СССР не было

По состоянию на сентябрь 1945 года в ВМФ США было 32 единицы малых и легких авианосцев, в Великобритании — 12, Франции — 2. В Советском Союзе кораблей такого типа не было. Тяжелые большие крейсеры тоже отсутствовали. Девять малых крейсеров против 48 американских не играли существенной роли. По другим кораблям первенство было за союзниками: Америка имела 405 эсминцев, Англия — 230, а в СССР — всего лишь 48 единицы. Однако 173 советские подводные лодки против 263-х американских все же представляли серьезную угрозу.

Атомный вопрос

В большей мере сдерживало амбициозные планы Советского правительства появление реактивного и атомного оружия. Союзникам достались готовые немецкие разработки. Они смогли поставить на вооружение в свою армию образцы нового вооружения.

«Немыслимый» план войны

Видя стремительно продвижение советских войск по Европе, премьер-министр Англии Уинстон Черчилль в срочном порядке приказал своим аналитикам разработать против Советского Союза стратегический план войны. Он получил название «Немыслимое». К концу мая 1945 года военные доложили Черчиллю о том, что такой план готов. Главная цель — совесткое правительство должно подчиниться воле США и Англии. [С-BLOCK]

Планировалось привлечь для участия в боевых действиях кроме союзнических войск канадские и польские дивизии. Англичане посчитали, что в общей сложности они смогут собрать под свое крыло 47 дивизий. Они не погнушались включить в свой план и участие бывших своих врагов — 12 немецких дивизий. Эти сведения смогли добыть советские разведчики. Георгий Жуков на основании полученных данных, перегруппировал свои войска так стремительно, что союзники не смогли ничего ему противопоставить. Они отказались от дальнейших попыток планирования военной агрессии против Советов. [С-BLOCK]

Со своей стороны и советское правительство понимало, что армия устала от самой тяжелой за всю историю XX века войны и нуждается в передышке. Японская война также внесла свои коррективы в дальнейшие планы по захвату Европы.