Оружие Победы: «Звезда» публикует видео о легендарном советском вооружении в формате 360°

В честь 9 мая телеканал «Звезда» запустил проект «Оружие победы». Знаменитое советское вооружение, определившее исход войны, запечатлено на видео в формате 360°.

К 73-й годовщине Победы над фашисткой Германий телеканал «Звезда» запустил проект «Оружие победы». В его рамках созданы объемные панорамные видеоролики, посвященные важным видам советского вооружения времен Великой отечественной войны.

Ролики выполнены в формате 360°. Во время просмотра ими можно управлять, разворачивая «камеру» в любом направлении. Таким образом, например, можно осмотреться в кабине легендарного танка Т-34 или внутри подводной лодки Д-2 «Народоволец».

США и Истребитель Ла-7 Ла-7 — советский одномоторный истребитель, созданный под руководством конструктора Семена Лавочкина. Считается, что по маневренным и боевым качествам этот боевой самолет имел превосходство в воздухе над нереактивными истребителями Англии Германии . Его, в частности, пилотировал легендарный советский ас Иван Кожедуб

Подводная лодка Д-2 «Народоволец»

Подлодка Д-2 «Народоволец» была заложена на Балтийском заводе в 1927 году. В годы Великой отечественной войны подлодка совершила четыре похода и двенадцать торпедных атак, пустив на дно судна «Якобус Фрицен» и «Германия». Сейчас субмарина установлена в Санкт-Петербурге , на ее борту работает музейная экспозиция.

Танк Т-34 Легендарный танк Т-34 был самой узнаваемой боевой машиной в годы Великой отечественной войны. В 1942 году он стал основным танком Красной армии. После модернизации у Т-34 увеличили калибр пушки до 85 миллиметров, дав ему самое мощное вооружение среди танков такого же класса во всем мире.