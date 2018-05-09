Военнослужащие ВВО организовали выставку военной техники в Чите

Все желающие смогли увидеть танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

В ходе праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Чите на стадионе СКА военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов организовали выставку военной техники.

Все желающие смогли увидеть и ознакомиться с тактико-техническими характеристиками танка Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, 152-мм самоходной гаубицы «Акация», 122-мм самоходной гаубицы «Гвоздика».

Также для гостей была развернута полевая кухня, посетители смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.