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Военнослужащие ВВО организовали выставку военной техники в Чите
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Военнослужащие ВВО организовали выставку военной техники в Чите 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все желающие смогли увидеть танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».
В ходе праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Чите на стадионе СКА военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов организовали выставку военной техники.
Все желающие смогли увидеть и ознакомиться с тактико-техническими характеристиками танка Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2, 152-мм самоходной гаубицы «Акация», 122-мм самоходной гаубицы «Гвоздика».
Также для гостей была развернута полевая кухня, посетители смогли попробовать настоящую солдатскую кашу.
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