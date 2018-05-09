Какое преимущество есть только у российского оружия

В ходе недавней встречи Путина и Эрдогана в Сочи обе стороны подтвердили намерение довести до конца соглашение о поставке российского комплекса С-400 «Триумф». И если сделка с Турцией носит, во многом, политический характер, то об остальных соглашениях говорится между делом, хотя успехи России в торговле оружием огромны.

Хорошие предпосылки

Конкурентоспособность Обронно-промышленного комплекса досталась России в наследство от СССР, в котором разработка и выпуск современной военной техники и вооружения играли большую роль в развитии промышленности.

Например, крупные вливания средств в авиастроение и создание Жуковским отечественной школы аэродинамики и авиации, позволили создать мощный задел, дающий России на сегодняшний день немалые преимущества.

Интересно также, что плановики СССР намеренно создали два конкурирующих конструкторских бюро, «МиГ» «Сухой» , чтобы добиваться наилучшего качества.

Неудивительно, что именно в области оружейных разработок Россия ведёт работу над переходом к шестому технологическому укладу, в то время как большинству других отраслей нашей страны до этого далеко.

Большую роль в продвижении отечественного вооружения играет и успешная политика федеральной службы военно-технического сотрудничества. «Рособорнэкспорт» реагирует на малейшие изменения мировой конъюнктуры, применяет гибкие подходы в отношениях с иностранными покупателями.

Например, вместо традиционного производства на экспорт Россия заключает с такими странами, как Китай Индия соглашения о совместной разработке и размещении заводов на территории этих стран.

Создание совместных предприятий отвечает интересам промышленного развития этих стран, а России позволяет сохранить своё положение на конкурентных рынках.

Российская авиация

Развитие современной техники делает именно авиацию гарантом обороноспособности страны, особенно в условиях нарастания военной напряженности.

История с американским эсминцем « Дональдом Куком » наглядно демонстрирует: даже один самолет, оснащённый по последнему слову техники, поможет избежать давления. С развитием навигационных спутниковых систем и баллистических ракет особое значение также приобретает авиация, способная действовать в предельных слоях атмосферы. На заводах «Объединенной авиастроительной корпорации» производятся самолёты, отвечающие всем этим требованиям.

Об успехах отечественного авиастроения военного назначения говорит пристальное внимание к российским стендам на Dubai Airshow, прошедшем в ОАЭ в ноябре. Уже сейчас ведутся переговоры с Эмиратами на поставку целой эскадрильи истребителей Су-35. Пока из всех желающих обладать этим самолетом только Китай приобрел 24 машины. Этот флагман отечественного авиастроения почти по всем показателям отвечает требованиям, предъявляемым к истребителям пятого поколения.

Су-35 построен по технологии «стелс», обладает мощным ракетно-пушечным вооружением, приборами радиоэлектронной борьбы, а также уникальной радиолокационной станцией «Н035 Ирбис».

Да, Су-35 уступает своим американским аналогам, F-22 и F-35 в технологической оснащённости и дальности обнаружения, но в маневренности и мощи вооружения он превосходит детище Lokheed Martin.

Наконец, решающим преимуществом отечественного истребителя является его цена: 50-75 млн долларов против 350 млн долларов у американского F-22. Именно фактор цены так привлекает азиатских покупателей, которым вооружать целые эскадрильи американскими самолетами просто не по карману.

Бронетехника

Цена позволяет России занимать достойные позиции и на рынке бронетехники. Так, «рабочей лошадкой» сухопутных войск Индии является Т-90С, производимый частично на «Уралвагонзаводе» и частично на заводе в штате Тамилнаду. Хотя в индийской прессе всё чаще можно встретить нападки на отечественный танк, особенно после провала индийской сборной на «Танковом биатлоне», однако достойных альтернатив ему в стране найти не могут.

Современная система стабилизации, позволяющая вести прицельный огонь на ходу, в том числе управляемыми ракетами, а также необычайная живучесть и подвижность «летающего танка» оставляют далеко позади потенциальных конкурентов в сегменте танков прорыва, которые, к тому же, стоят баснословных денег. Отечественные конструкторы пристально следят за реалиями современного боя. Производимые на «Уралвагонзаводе» БМПТ «Терминатор», оснащенные средствами управления и мощным комплексом вооружения также имеет немалый экспортный потенциал.

Сбивать и подбивать

Уверенную конкуренцию США Россия составляет в сегменте противотанковых управляемых ракет и переносных зенитных комплексов. Значение этого оружия в современной войне невероятно возросло: боец, вооружённый таким средством способен одной ракетой уничтожить танк или самолет, стоящий миллионы долларов.

Российский противотанковый комплекс «Корнет-Э», стоящий на вооружении многих стран мира, при большей бронепробиваемости и способности поражать цели даже вне видимости расчета, стоит гораздо дешевле американского аналога, Javelin: 30 тысяч долларов против 125 тысячи долларов. Аналогичное сравнение можно провести с российским ПЗРК «Игла» и американским «Stinger»

Бессмертный бренд

Рассказ об экспорте отечественного вооружения не может обойтись без легендарного «Калашникова». В январе 2017 года представители концерна заявили, что из-за возросшего спроса за рубежом завод переходит на режим работы в три смены.

Хотя экспортные варианты «сотой серии» уступают зарубежным штурмовым винтовкам в дальности, точности, кучности огня, они по-прежнему интересны зарубежным покупателям, например, Филиппинам , ведущим борьбу с террористической угрозой.

Конкурентоым преимуществом «Калашникова» остается низкая цена, неприхотливость и, конечно, простота в освоении.