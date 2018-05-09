«Кинжал», «Терминатор» и «Уран»: новая техника на Параде Победы

В 2018 году на параде Победы впервые были представлены несколько образцов военной техники, которая впервые прошла по Красной площади.

На Красной площади прошел парад, посвященный 73 годовщине Победы. По брусчатке впервые прошли несколько образцов новейшей военной техники, в том числе боевая машина поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9». Публике также были представлены беспилотники «Корсар», «Катран», а также арктический снегоход. В небе над Красной Площадью впервые пролетели самолеты МиГ-31К c ракетами комплекса «Кинжал», а также истребители пятого поколения Су-57.

Робот «Уран-6» предназначен для проделывания проходов в сплошных минных заграждений. Он способен обнаруживать и уничтожать с помощью подрыва взрывные устройства мощностью до 60 килограмм в тротиловом эквиваленте. При этом он способен действовать на расстоянии до километра от оператора, что делает его работу безопасной. Боевой Робот «Уран-9» создан для огневой поддержки сухопутных подразделений непосредственно на поле боя и для разведки. Вооружение робота составляют: 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм танковый пулемет ПКТМ, а также противотанковые управляемые ракеты.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» создана в первую очередь для уничтожения вражеской пехоты, которая может представлять угрозу для танков, уничтожая их с помощью ПТУР и другого оружия. Но в то же время БМПТ способна действовать как отдельная боевая единица, уничтожая бронетехнику и другие объекты с помощью мощного пушечного и ракетного вооружения.

Истребитель Су-57 создан для завоевания превосходства в воздухе, однако может быть использован для перехвата летательных аппаратов и крылатых ракет, для нанесения ударов по земле и надводным целям. Самолет создан с применением технологий малозаметности. Каждая машина может действовать как в одиночку, так и в сложной системе взаимодействия, являясь «глазами» всей армии.

Ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен в ходе обращения президента Владимира Путина к федеральному собранию в марте текущего года. Он предназначен в первую очередь для нанесения ударов по авианосцам и эсминцам. К цели ракета идет с гиперзвуковой скоростью, а ее носитель — самый быстрый серийный истребитель в мире МиГ-31 позволяет быстро доставить «Кинжал» к месту пуска.

Беспилотный летательный аппарат «Корсар» создан для разведки и корректировки артиллерийского огня. Способен действовать на высоте около трех километров и удалении от пункта управления до 200 километров. Его вертолетная версия носит название «Катран».

Арктический снегоход с закрытой кабиной создан для работы в суровых условиях севера и создавался в том числе для использования на российских военных базах, которые созданы на арктических островах за последние несколько лет.