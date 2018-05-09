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В Севастополе на параде впервые показали танки и С-400
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В Севастополе на параде впервые показали танки и С-400 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Севастополе завершился парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщины освобождения города-героя от фашистских захватчиков.
В военном параде, который принимал командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, приняли участие более 1500 военнослужащих ЧФ, представители Нацгвардии и МЧС России, курсанты ЧВВМУ имени П. С Нахимова, отряды «Юнармии», воспитанники «Артека» и Пермского кадетского училища.
Севастопольцам показали более 30 единиц боевой техники. Открыл парад легендарный танк Т-34, который своим ходом проехал по улице Ленина и проспекту Нахимова. В параде впервые участвовали модернизированные танки Т-72Б3 и зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Кроме этого, по центру города проехали зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь — С», береговые ракетные комплексы «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град-М», бронетранспортеры БТР-82, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр» и другая техника.
— Хочу поздравить наших дорогих ветеранов с великой Победой, поблагодарить их за мир и счастье, которые они нам подарили после окончания войны, — сказал Александр Витко. — Мы будем верны их традициям и подвигам — защищать свою Родину. Военнослужащие ЧФ и сейчас несут боевую вахту в Черном и Средиземном море, в Крыму и Краснодарском крае.
Участник обороны Севастополя Виктор Петрович Молоканов пришел на парад с 10-летней внучкой. Вспоминает, как 11-летним мальчишкой вместе с другими детьми помогал строить оборонительные сооружения на подступах к городу.
— Был здесь всю оборону с родителями, два черных года оккупации, а потом пришла Победы — сначала 9 мая 1944 года освободили Севастополь, а через год завершилась война, — поделился с «РГ» ветеран. — Такие парады, как сегодня, надо обязательно проводить. Это развивает дух патриотизма, чувство гордости за Вооруженные силы и осознание того, что мы находимся под надежной защитой. И если придется, молодые люди, также как и старшее поколение, смогут отстоять наш город, страну, нашу Родину.
Праздник продолжится вечерним концертом на площади Нахимова и завершится фейерверком над Севастопольской бухтой.
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