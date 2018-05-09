На главной пощади Урала состоялся Парад Победы 

Расчеты Екатеринбургского гарнизона в парадной форме одежды промаршировали по площади 1905 года.
Сегодня в Екатеринбурге состоялся военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Принимал Парад Победы командующий войсками Центрального военного округа георгиевский кавалер генерал-лейтенант Александр Лапин.
Расчеты Екатеринбургского гарнизона в парадной форме одежды промаршировали по площади 1905 года. Всего в составе пешей колонны приняли участие 2259 военнослужащих ЦВО и представителей силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба.
Возглавили пешую колонну воспитанники Екатеринбургского Суворовского военного училища. Также по брусчатке площади 1905 года прошли воспитанники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», расчеты Екатеринбургского кадетского корпуса национальной гвардии РФ и офицеров управления ЦВО, 14-ой Армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, Краснознамённого Ленинградско-Павловского мотострелкового полка легендарной 90-ой танковой дивизии, Краснознаменной Сивашской бригады управления ЦВО. Свои расчеты в военном параде представили отдельные бригады радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также железнодорожная и десантно-штурмовая бригады.
Кроме того, в параде приняли участие личный состав Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, прославленной уральской воинской части войск национальной гвардии — морской отряд, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, регионального управления военной полиции по ЦВО, а также коробка женщин-военнослужащих Екатеринбургского гарнизона.
Свое мастерство в синхронном вождении техники ветеранам Великой Отечественной войны, военных конфликтов и жителям уральской столицы продемонстрировали механики-водители гусеничной и водители автомобильной техники в составе механизированной колонны.
Впервые на Параде Победы приняли участие мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений специального назначения, УАЗ «Патриот» в кузове пикап, новая модификация бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ.
Всего в механизированной колонне в Екатеринбурге по брусчатке площади 1905 года прошло 78 единиц техники. Возглавил колонну легендарный танк Т-34.
Также в Параде были задействованы бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, тяжелые огнеметные системы ТОС, техника ракетных войск и артиллерии, противотанковые пушки «Рапира», зенитные ракетные системы С-400 и С-300, а также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
9 мая на территории Центрального военного округа проведено три военных парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, а также 29 торжественных шествий — в Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах. Всего в военных парадах и торжественных шествиях участвовало около сорока одной с половиной тысячи человек и почти семьсот единиц техники.