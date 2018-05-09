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9 мая в Хабаровске впервые был развернут новый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту
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9 мая в Хабаровске впервые был развернут новый мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Все желающие смогли ознакомиться с особенностями прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.
Мероприятие посетили свыше 700 человек, все желающие смогли ознакомиться с особенностями прохождения службы по контракту в соединениях и воинских частях Восточного военного округа и при желании подать заявление.
Сотрудники мобильного пункта рассказали кандидатам о специфике службы, денежном довольствии, обеспечении вещевым имуществом, жильем, различных льготах, положенных военнослужащим по контракту.
С использованием многофункционального прицепа при мобильном пункте была организована сцена, с которой звучали военно-патриотические музыкальные композиции и песни военных лет.
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