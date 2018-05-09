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СМИ: восемь иранцев и семь шиитских бойцов погибли под Дамаском при ракетном ударе Израиля
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СМИ: восемь иранцев и семь шиитских бойцов погибли под Дамаском при ракетном ударе Израиля 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 9 мая. Не менее восьми иранских военных советников погибли в результате ракетного удара Израиля по южному пригороду Эль-Кисва в Дамаске. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Hadath.
По его информации, среди погибших есть также семь бойцов шиитских формирований, которые сражаются на стороне сирийской армии. Al-Hadath утверждает, что ракеты поразили склад с оружием Корпуса «стражей иранской революции» (КСИР), который находился в южном предместье.
Ранее агентство SANA передало, что жертвами израильского удара стали двое мирных жителей. По его данным, сириец Хишам ад-Дейри с супругой погибли поблизости от шоссе Дамаск — Дераа.
Агентство также сообщило, что силы противовоздушной обороны Сирии перехватили во вторник две ракеты, выпущенные Израилем по району Эль-Кисва под Дамаском. SANA опубликовало фотографии и видео с места обстрела, на них был виден вспыхнувший пожар на окраине города.
"Израиль предпринял новый акт агрессии в момент, когда приближается час полного освобождения Дамаска от банд террористов, окруженных в квартале Хадж-эль-Асвад", — подчеркнуло агентство. SANA расценило израильское нападение «как оказание поддержки террористическим группировкам».
9 апреля ракетной атаке подверглась иранская база на военном аэродроме Т-4 в 70 км от Пальмиры, тогда погибли 14 человек, в том числе семь иранских военных советников. 30 апреля был уничтожен крупный склад с иранским оружием в 10 км к западу от Хамы (220 км от Дамаска).
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