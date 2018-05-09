В краснодарском Параде Победы поучаствовали участие боле 2500 военнослужащих и ветеранов 

В праздничном параде участвовало более 2,5 тысяч военнослужащих, представителей ветеранских организаций, Кубанского казачьего войска и порядка 26 тысяч зрителей. По Театральной площади прошли комплексы «Тайфун», «Эскандер», зенитные установки з/у-23, бронеавтомобили «Тигр» — всего более 20 единиц военной техники.
Прохождение парадных расчетов частей и соединений Краснодарского гарнизона и курсантов военных учебных заведений, кадетов Президентского училища, Кубанского казачьего войска, подразделений МВД, ФСБ, МЧС России началось в 11 часов.