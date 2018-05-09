В Симферополе на Параде Победы показали «Тайфун» и «Рысь»

Симферополе в параде в честь Дня Победы по площади Ленина и проспекту Крова проехали в механизированной колонне 33 единицы военной техники 22-го Армейского корпуса.

Тысячи людей с флагами, воздушными шарами и портретами своих родственников, погибших в Великую Отечественную, собрались вдоль обочин проспекта еще за полчаса до начала шествия военнослужащих гарнизона.

Горожан поприветствовал принимавший парад начальник Симферопольского гарнизона Иван Попов . Он отметил, что в суровые военные годы проявились лучшие качества нашего народа: мужество, героизм, воинская доблесть и готовность к самопожертвованию.

"Спасибо вам дорогие ветераны, за вашу отвагу, доблесть, мужество и героизм!", — обратился к воинам Попов.

После прохождения пешей колонны военнослужащих по проспекту проехала механизированная колонна военной техники: БТРы, бронемашина «Рысь», спецмашины «Тайфун», гаубицы «Мста», системы залпового огня «Град-М», гаубицы Д-30 и ракетные комплексы С-400. А замыкал колонну автомобиль военной полиции.

По завершении парада по улицам Карла Маркса и Павленко прошло шествие колонны «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 45 тысяч человек. Оно завершилось у Вечного огня, где симферопольцы возложили цветы.