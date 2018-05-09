Ещё
Парад в честь Дня Победы прошел в Луганске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парад в честь Дня Победы прошел в Луганске 

ТАСС 1 час назад
ЛУГАНСК, 9 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. военнослужащих народной милиции и силовых структур провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а также 56 единиц военной техники приняли участие в Параде Победы в Луганске. Об этом в среду агентству Луганскинформцентр сообщили в пресс-службе народной милиции.
"Сегодня участие в параде Победы в Луганске в пешем строю приняли более 1 тыс. человек, еще более 100 военнослужащих участвовали в параде на технике, — говорится в сообщении. — Самой техники в военном параде было задействовано 56 единиц. Возглавил колонну техники восстановленный после обстрела со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) танк Т-34".
Принимал военный парад верховный главнокомандующий, исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, командовал — командир оперативно-тактического объединения ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко. Участие в мероприятии приняли также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов республики, МЧС и кадеты.
По окончании парада на главной площади Луганска началось шествие колонны «Бессмертного полка», участники которого несут портреты близких, защищавших родину во время Великой Отечественной войны и в ходе нынешних военных действий.
ТАСС: последние новости
Источник: командующий Черноморским флотом РФ уходит с должности на повышение Парад Победы собрал в Донецке более 35 тыс. зрителей Более 4,5 тыс. человек и 150 единиц техники приняли участие в параде Победы в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин спас ветерана на параде Победы296
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде123
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии249
Китай сделал заявление по иранской сделке129
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы292
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
00:35
Россиян заставили снять георгиевские ленточки в Грузии
СНГ В мире
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение