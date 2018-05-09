Парад в честь Дня Победы прошел в Луганске

ЛУГАНСК , 9 мая. / ТАСС /. Более 1 тыс. военнослужащих народной милиции и силовых структур провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), а также 56 единиц военной техники приняли участие в Параде Победы в Луганске. Об этом в среду агентству Луганскинформцентр сообщили в пресс-службе народной милиции.

"Сегодня участие в параде Победы в Луганске в пешем строю приняли более 1 тыс. человек, еще более 100 военнослужащих участвовали в параде на технике, — говорится в сообщении. — Самой техники в военном параде было задействовано 56 единиц. Возглавил колонну техники восстановленный после обстрела со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины ) танк Т-34".

Принимал военный парад верховный главнокомандующий, исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник , командовал — командир оперативно-тактического объединения ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко. Участие в мероприятии приняли также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов республики, МЧС и кадеты.

По окончании парада на главной площади Луганска началось шествие колонны «Бессмертного полка», участники которого несут портреты близких, защищавших родину во время Великой Отечественной войны и в ходе нынешних военных действий.