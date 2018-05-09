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В Параде Победы в Самаре приняли участие около 2тыс. человек и 50 единиц военной техники
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В Параде Победы в Самаре приняли участие около 2тыс. человек и 50 единиц военной техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По площади Куйбышева прошли подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных войск Центрального военного округа, юнармейцы, представители ФСИН, МЧС и МВД.
В Параде Победы на центральной площади Самары приняли участие около 2 тыс. человек и 50 единиц военной техники.
По площади Куйбышева прошли подразделения танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных войск Центрального военного округа, юнармейцы, представители ФСИН, МЧС и МВД.
Впервые в параде приняли участие и легендарный танк Т-34, четыре пикапа УАЗ «Патриот» с крупнокалиберными пулеметами «Корд», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, а также пять бронеавтомобилей «Тигр-М СпН». По площади также прошли четыре оперативно тактических ракетных комплекса ОТРК «Искандер-М» из ракетной бригады ЦВО, дислоцированной в Оренбургской области.
Командовал парадом заместитель командующего 2-й общевойсковой армии полковник Павел Олексюк. Принимал парад генерал-майор Рустам Мурадов-Герой Российской Федерации, награжденный двумя Орденами Мужества и другими государственными наградами.
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