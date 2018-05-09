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Китай испытал на учениях новейший истребитель пятого поколения
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Китай испытал на учениях новейший истребитель пятого поколения 

РИА Новости 2 часа назад
ПЕКИН, 9 мая — РИА Новости. Китайский истребитель пятого поколения «Цзянь-20» (J-20), который был принят на вооружение военно-воздушных сил страны в начале февраля этого года, недавно впервые участвовал в боевых испытаниях, сообщил в среду официальный представитель ВВС Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзинькэ.
Он также добавил, что принятие на вооружение ВВС страны «Цзянь-20» позволило повысить боевые навыки летного состава, регулярно стали проводиться тренировки в условиях, имитирующих реальные военные действия. По его словам, боевые учения были комбинированными, в них также приняли участие истребители J-16 и J-10C.
"Учения играют важную роль в поддержании и повышении боевых способностей ВВС КНР, а получение на вооружение истребителя J-20 и его участие в боевых испытаниях поможет ВВС еще лучше выполнять свои обязанности по защите государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности Китая", — отметил представитель ВВС.
Китай представил «Цзянь-20» общественности два года назад в рамках авиакосмического салона Airshow China-2016 в городе Чжухай (провинция Гуандун). Разработкой истребителя занимается корпорация Chengdu Aircraft Industry Corporation. Он совершил первый пробный полет в начале 2011 года.
Кроме «Цзянь-20», Китай ведет разработку еще одного истребителя пятого поколения — «Цзянь-31» (J-31). Как сообщил ранее РИА Новости начальник департамента ВВС РФ Сергей Корнев, китайский экспортный истребитель пятого поколения J-31 будет летать на российском авиадвигателе РД-93. Истребитель J-31 впервые поднялся в воздух 31 октября 2012 года, сейчас продолжается его активная разработка.
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