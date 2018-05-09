Донецкие РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» впервые попали на видео 

Реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» показали за рамками парада Победы.
Сюжет, посвященный донецким РСЗО, снял канал WarGonzо.
Как пояснил ведущий проекта, военкор Семен Пегов, ракетная установка «Снежинка» наводила ужас на противника. При этом противник бойцы ВСУ не могли понять: «Что же по ним стреляет?».
Подробные характеристики РСЗО в ролике не раскрыли. Известно лишь, что «Снежинка» способна выполнить залп двумя ракетами, а «Чебурашка», судя по видео, одновременно выпускает 28 снарядов.
Реактивные системы созданы на базе автомобиля «КрАЗ».