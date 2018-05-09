Донецкие РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» впервые попали на видео

Реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурашка» показали за рамками парада Победы.

Сюжет, посвященный донецким РСЗО, снял канал WarGonzо.

Как пояснил ведущий проекта, военкор Семен Пегов , ракетная установка «Снежинка» наводила ужас на противника. При этом противник бойцы ВСУ не могли понять: «Что же по ним стреляет?».

Подробные характеристики РСЗО в ролике не раскрыли. Известно лишь, что «Снежинка» способна выполнить залп двумя ракетами, а «Чебурашка», судя по видео, одновременно выпускает 28 снарядов.

Реактивные системы созданы на базе автомобиля «КрАЗ».