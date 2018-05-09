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Как использовали дирижабли во время Великой Отечественной
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Как использовали дирижабли во время Великой Отечественной 

Русская семерка 12 минут назад
Фото: Русская семерка
В Великую Отечественную войну дирижабли использовали СССР и США. Германия после катастрофы в 1937 году своего дирижабля-лайнера «Гинденбург» решила отказаться от производства и эксплуатации такого рода летательных аппаратов.
Чем они занимались
В армиях СССР и США у дирижаблей были разные вспомогательные задачи и области применения. В РККА эти воздушные корабли использовались для доставки водорода к аэростатам, разведки позиций противника. В Америке дирижабли применяли для патрулирования караванов боевых морских судов и для нейтрализации германских подводных лодок.
Дирижабли на службе РККА
Историки военного вооружения говорят о четырех (по другим данным, пяти) дирижаблях, которые активно использовались в Великой Отечественной войне в РККА. Они главным образом доставляли водород к аэростатам заграждения. За годы войны дирижабли перевезли почти 200 тысяч кубометров Н². За один вылет (а их с 1941 по 1945 годы было совершено более полутора тысяч) дирижабль доставлял горючее для четырех аэростатов. Кроме того, дирижабли перевезли около 400 тонн других грузов. Моторизированные аэростаты совершали разведывательные вылеты, выслеживая огневые позиции противника.
Дирижабль «Победа» принимал участие в разминировании советской акватории Черного моря — его экипаж разыскивал блуждающие глубинные гитлеровские мины и сообщал их местонахождение тральщикам. «Победой» было совершено 20 вылетов.
… и армии США  Американцы во Вторую Мировую войну использовали дирижабли активнее, чем союзники из СССР, у янки было 10 типов этой воздушной техники, а самих дирижаблей — свыше 170. В пилотировании и во вспомогательном составе эскадрильи дирижаблей во время войны было задействовано в общей сложности свыше 12 тысяч военнослужащих американской армии, а количество боевых вылетов дирижаблей во Второй Мировой превысило 80 тысяч.
У американцев было 5 эскадр дирижаблей. Три в самой Америке, по одной в Бразилии и на острове Тринидад. Дирижабли обеспечивали охрану морских конвоев. В общей сложности эти летательные аппараты за время войны сопроводили свыше 100 тысяч военных кораблей. Как сообщают американские военные историки, ни разу во время этих вояжей германские подлодки караваны наших союзников не атаковали. [С-BLOCK]
Только один американский дирижабль во время Второй Мировой был сбит гитлеровцами, в остальном летательные аппараты в сравнении с боевыми самолетами показали себя с наилучшей стороны. Они в 1943 году работали в сложнейших погодных условиях в Северной Африке, лучше боевых самолетах ориентируясь в окружающей обстановке, в особенности — в выявлении гитлеровских минных полей, даже в тумане.
Американские дирижабли были функциональнее советских — они участвовали в спасении экипажей атакованных немцами кораблей, самолетов после крушения на море и в джунглях, координировали места этих катастроф, осуществляли радиосвязь между судами караванов в случае потери таковой в результате нештатных ситуаций.
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