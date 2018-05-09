Все военные вездеходы и внедорожники Парада Победы 2018

9 мая в городах России состоялись праздничные торжества, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945 гг. Естественно, главным украшением праздника являются военные парады, самым большим и представительным из которых, традиционно, стал Парад Победы 2018 в Москве на Красной площади. Помимо военнослужащих различных родов войск, промаршировавших по брусчатке главной площади страны, в параде приняли участие и виды колесной, гусеничной и авиационной техники, состоящие на вооружении российской армии.

Вооруженные конфликты, к сожалению, по-прежнему вспыхивают в различных уголках нашей планеты, а их общей отличительной чертой последних лет является высокая скорость боестолкновений, отход от позиционных боев в пользу стремительных «уколов» обороны противоборствующих сторон. В свете этого тренда, Вооруженные Силы Российской Федерации вынуждены упредительно изыскивать возможности для решения подобных столкновений в свою пользу, для чего в составе ВС РФ развиваются высокомобильные соединения, способные вести бой и обеспечивать оборону в самых труднодоступных и непроходимых местностях.

Так, на Параде Победы 2018 были продемонстрированы новейшие образцы колесной и гусеничной легкой боевой техники, одновременно способной вести огонь и перевозить личный состав — надежно, быстро, безопасно и вне зависимости от местности. Давайте подробнее рассмотрим, что же сейчас находится на вооружении высокомобильных мотострелковых бригад ВС РФ и что показала Россия на главном параде страны в 2018 году. Армейский мотовездеход АМ-1 Мотовездеход АМ-1 предназначен для охраны, разведки, а также проведения поисково-спасательных операций. Состоит на вооружении ВС РФ с 2015 года. Мощность двигателя 38 л.с., привод полный 4x4, повышенная и пониженная передачи. Вооружение (опционально): автомат АК-74, снайперская винтовка СВД, гранатомет. АМ-1 может похвастать бензобаком с самозатягивающимся покрытием, предпусковым подогревателем двигателя и фарой-прожектором. Производство «Русская механика», Рыбинск . Гражданская версия РМ500-2 продается по цене от 349 000 рублей.

Тигр-М Бронированный автомобиль Тигр-М выпускается на Арзамасском машиностроительном заводе и оснащен двигателем ЯМЗ 5347-10 мощностью 215 л.с. Предназначен как для перевозки личного состава (6-9 человек), так и для установки различного вооружения на кузов. Имеет противопульную и противоминную защиту, в некоторых модификациях может быть десантирован с самолета. Привод полный с принудительной блокировкой дифференциалов. На вооружении с 2011 года.

Тайфун 4х4 Бронеавтомобиль Тайфун 4х4 выпускается на Камском автомобильном заводе (КАМАЗ), принятие на вооружение ожидается в 2018 году — это новая разработка и данных по машине пока не много. Назначение внедорожника — перевозка личного состава (10 человек), перевозка грузов (2 тонны), разведывательные операции. Снаряженная масса 13.7 т, колесная формула 4х4, керамическая броня. Максимальная скорость 105 км/ч.

Тайфун-К Этот бескапотный бронеавтомобиль также является разработкой КАМАЗ (и ряда других заводов и НИИ), представляя собой целую модульную платформу для создания защищенных внедорожников (вместимость 10-15 человек), грузовиков, машин связи и даже баз для запуска беспилотников. Для обзора окружающего пространства используются окна, защищенные триплексом и комплекс видеокамер. Выпускается серийно, состоит на вооружении с 2014 года. В базовом исполнении на бронемашину ставится мотор КАМАЗ мощностью 450 л.с., который может быть форсирован до 550 л.с. Силовой агрегат работает в паре с 6 АКП. Подвеска гидропневматическая.

Снегоход ТТМ Этот снегоход с закрытой кабиной состоит на вооружении частей ВС РФ, дислоцированных в районах крайнего Севера. Выпускается нижегородским заводом «Транспорт», на вооружении с 2015 года. Полная масса 1.5 т, максимальная скорость 65 км/ч. Цена 600 — 700 тысяч рублей.

Урал На вооружении с 2014 года. Собственного вооружения не имеет, предназначен для перевозки личного состава.