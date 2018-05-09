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Ветеран: За Родину я спокоен!
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Ветеран: За Родину я спокоен! 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Парад, прошедший на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы 9 мая, показал силу и мощь нашей армии. Такое мнение высказал в беседе с НСН один из ветеранов, присутствующих на трибунах.
«Очень красивый парад, солнечный и праздничный день, настроение бодрое. Получилось все, как надо — красиво, хорошо!» — поделился впечатлением Юрий Порфенич.
Он рассказал, как в 42-м году пошел учиться в снайперскую школу, вот только отправиться на фронт вместе с товарищами не получилось.
«Проучился 6 месяцев, наших отправили на фронт. А меня вызвал начальник политотдела и сказал, что меня оставляют: «У тебя хорошая огневая подготовка, придет новое пополнение — будешь в качестве инструктора обучать, потому что офицерских кадров у нас нет». Обидно было расставаться с товарищами, с которыми вместе учился, детство провел, призвался вместе. Но приказ надо было выполнять», — сказал ветеран.
Говоря о параде, он затруднился сказать, что его впечатлило больше — проход пеших расчетов или военная техника и авиация. Зато собеседник агентства добавил, что «спокоен за страну, у которой такая армия».
Напомним, в параде Победы на Красной площади 9 мая приняли участие почти 13 тысяч военных. Также по брусчатке проехала новейшая военная техника, Так, зрители смогли посмотреть на «Тигры», танк «Армата», ОТРК «Искандер-М», ЗРК С-400, БМПТ «Терминатор», арктическую технику (в том числе снегоходы), ЗРК «Тор-М», беспилотники «Корсар» и «Катран», боевых роботов «Уран-6» и «Уран-9» и другую технику.
В воздушной части парада были представлены группы вертолетов Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24. Также над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-22МС и Ту-95, истребители-бомбардировщики Су-34, группа истребителей Су-30СМ и Су-35, гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и истребитель пятого поколения Су-57. Завершился «воздушный» парад пролетом пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» в форме «Кубинского бриллианта» из девяти самолетов, и штурмовиков Су-25 с дымами цветов российского флага.
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