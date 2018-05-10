Израиль заявил об обстреле Голанских высот со стороны Сирии 

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Источник сообщил, что командующий Черноморским флотом покинет должность

Фрегат Балтфлота "Ярослав Мудрый" совершил деловой заход на Кипр

В ТОФ рассчитывают заключить контракт на шесть кораблей проекта "Каракурт"