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Израиль заявил об обстреле Голанских высот со стороны Сирии
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Израиль заявил об обстреле Голанских высот со стороны Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
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