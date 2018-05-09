Празднование Парада Победы прошло в Новороссийске 

В праздничном параде Новороссийска участвовали парадный расчет МЧС России, воины‐зенитчики Краснознаменного Кубанского казачьего зенитно‐ракетного полка, пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в администрации города‐героя.
Впервые на параде прошлись ученики казачьей школы № 25 поселка Семигорье. Они гордо пронесли Штандарт «Лучшая казачья школа Черноморского округа». Участвовала также колонна курсантов Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД.
Праздник закончил сводный оркестр Новороссийского гарнизона под руководством военного дирижера майора Павла Танкушина. Кроме того, показали боевую технику.
На парад Победы 9 мая на Красную площадь в Москве вышли новейшие образцы вооружения отечественной армии. Среди них — боевые машины поддержки танков «Терминатор» и роботы «Уран‐6» и «Уран‐9».