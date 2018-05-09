Празднование Парада Победы прошло в Новороссийске

Впервые на параде прошлись ученики казачьей школы № 25 поселка Семигорье. Они гордо пронесли Штандарт «Лучшая казачья школа Черноморского округа». Участвовала также колонна курсантов Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД

Праздник закончил сводный оркестр Новороссийского гарнизона под руководством военного дирижера майора Павла Танкушина. Кроме того, показали боевую технику.