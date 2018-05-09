Рассекреченные фотографии Великой Отечественной войны 

22 июня 1941 года, в воскресенье, фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз: 190 дивизий, более 4 тысяч танков, 47 тысяч орудий и минометов, около 4,5 тысяч самолетов, до 200 кораблей — всего пять миллионов человек.
В апреле 2015 года Минобороны России рассекретило уникальные фотографии, несколько из которых датируются первыми днями Великой Отечественной войны. Раньше эти кадры находились в закрытых фондах и были доступны лишь работникам архива и военным специалистам.
БигПикча предлагает посмотреть самые интересные снимки из тех, что опубликовало военное ведомство.
Фотографии: Министерство обороны Российской Федерации
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Западный особый военный округ (Западный фронт).
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
9-я армия, Южный фронт.
Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Документы главного командования.
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Документы главного командования.
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
9-я армия, Южный фронт.
Документы главного командования.
Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
Западный особый военный округ (Западный фронт).
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Документы главного командования.
Западный особый военный округ (Западный фронт).
9-я армия, Южный фронт.
Ленинградский военный округ (Северный фронт).
Прибалтийский особый военный округ (Северо-Западный фронт).
Киевский особый военный округ (Юго-Западный фронт).
Западный особый военный округ (Западный фронт).
9-я армия, Южный фронт.
Западный особый военный округ (Западный фронт).
Западный особый военный округ (Западный фронт).
Западный особый военный округ (Западный фронт).