В Курске прошла выставка военной техники

Возле ТЦ «Европа» на улице Студенческой были представлены около 10 единиц боевой техники

Вчера на площадке у торгового центра «Европа» на улице Студенческой прошла выставка военной техники. Вниманию гостей представили около 10 боевых единиц. Горожане смогли отведать каши, приготовленной на полевой кухне и послушать песни военных лет в исполнении артистов творческого центра «Звёздный». Детям разрешили не только потрогать боевые машины, но и побывать внутри них.

Кстати, подобные мероприятия здесь проводятся регулярно и стали доброй традицией.