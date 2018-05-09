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В Курске прошла выставка военной техники
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В Курске прошла выставка военной техники 

Курские известия 57 минут назад
Фото: Курские известия
Возле ТЦ «Европа» на улице Студенческой были представлены около 10 единиц боевой техники
Вчера на площадке у торгового центра «Европа» на улице Студенческой прошла выставка военной техники. Вниманию гостей представили около 10 боевых единиц. Горожане смогли отведать каши, приготовленной на полевой кухне и послушать песни военных лет в исполнении артистов творческого центра «Звёздный». Детям разрешили не только потрогать боевые машины, но и побывать внутри них.
Кстати, подобные мероприятия здесь проводятся регулярно и стали доброй традицией.
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