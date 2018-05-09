Более 1,5 тыс. военных прошли парадом по центральной площади Ставрополя 

СТАВРОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. военнослужащих Южного военного округа, представителей правоохранительных органов, казачества, экстренных служб и силовых структур стали участниками парада в честь Дня Победы на центральной площади столицы Ставропольского края. Глава региона Владимир Владимиров назвал праздник самым дорогим и важным для каждого человека.
"73 года назад была поставлена точка в самой страшной и кровавой войне
В нашем крае нет семьи, которая бы не потеряла родных и близких в войне, не познала лишений военного времени, оккупации. Мы помним всех, кто погиб в боях, в тылу, на захваченных врагами территориях. На все времена победа останется примером триумфа нашей могущественной Родины", — сказал глава края, обращаясь к участникам парада, ветеранам, жителям города.
Хором исполняя песню «День Победы», открывала парад сводная группа кадет-барабанщиков. Парадные расчеты возглавляли участники боевых действий, торжественным маршем по площади также прошли воспитанники кадетского училища и юнармейцы.
По данным пресс-службы Южного военного округа, в механизированной колонне парада насчитывалось около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе «Искандеры» и «Ураганы», бронетранспортеры, зенитные установки. Пасмурная погода и дождь не помешали принять участие в торжественных мероприятиях малой авиации — легкомоторные самолеты пролетели над площадью, пронеся копию Знамени Победы.
Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись более половины из них. В годы войны регион также пережил оккупацию — в результате массового уничтожения фашистами мирных граждан за несколько месяцев погибли более 30 тыс. человек.