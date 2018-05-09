Парад военной авиации: над Москвой пролетели 75 самолетов и вертолетов 

В Москве в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняли участие 13 тысяч человек, армейская техника и воздушные суда. В авиационной части смотра были задействованы 75 вертолетов и самолетов ВКС РФ. После ухода с брусчатки Красной площади военной техники над шпилями Исторического музея показался вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8АМТШ. За ними появились четверки вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. В главном параде России также приняли участие стратегические ракетоносцы Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ и Ту-95МС. Военно-транспортную авиацию представили три Ил-76МД и топливозаправщик Ил-78, который сымитировал дозаправку в воздухе Ту-160. После пролета четверки легких истребителей МиГ-29СМТ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в небе показались новички этого парада — пара истребителей пятого поколения Су-57. Десять самолетов Су-34, Су-30 и Су-35С провели боевое построение, после чего над Москвой появился знаменитый «Кубинский бриллиант» — большой ромб из 9 самолетов МиГ-29СМТ и Су-30СМ авиагрупп «Стрижи» и «Русские витязи». Шесть штурмовиков Су-25 раскрасили небо над Москвой дымами цвета российского флага, завершили авиационную часть парада Победы 2 новейших авиационных комплекса «Кинжал» — самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами.смотреть Парад на Красной площади: колонну новейшей военной техники возглавит легендарный Т-34По информации Минобороны, полеты армейской авиации проходили на высоте 150 метров и скорости в 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота пролета составила от 300 до 500 метров, а скорость достигала 600 километров в час. Выполнения полетов на параде 9 Мая обеспечивали 8 аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях. «Терминатор», роботы и «Бессмертный полк»: 9 Мая в Москве НТВ ОБЪЯСНЯЕТ. Над Красной площадью начался воздушный парад. Воздушная часть парада в честь 73-й годовщины Победы началась в небе над Красной площадью, в небо поднялись 75 самолетов и вертолетов, при этом впервые в параде участвуют два новейших истребителя-перехватчика МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны, передает корреспондент РИА Новости. «Кинжал» и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Помимо этого в параде принимают участие самолеты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. Также над главной площадью страны летят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Для выполнения полетов авиации на параде задействованы восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Нижегородской областях.. В Москве прошел торжественный парад в честь Дня Победы. Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне успешно завершился в Москве, в нем приняли участие 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов. Впервые в параде участвовали новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также пара истребителей-перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны. «Впервые в параде на Красной площади участвовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, Московского президентского кадетского училища Росгвардии, курсанты Смоленской военной академии войсковой противовоздушной обороны, Саратовского института Росгвардии и парадный расчет Военной полиции», — рассказали в Минобороны. Также в состав пешей колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовских училищ Минобороны, юнармейцы, военнослужащие-женщины, а также расчеты ФСБ, Росгвардии и МЧС. После прохождения торжественного марша по Красной площади проехала военная техника. «Впервые в параде участвовали новейшие образцы вооружения: боевые машины поддержки танков „Терминатор“, робототехнические комплексы разминирования „Уран-6“ и боевые многофункциональные комплексы „Уран-9“, беспилотные летательные аппараты „Корсар“ и „Катран“, — рассказали в Минобороны. Также на Красной площади появились армейские мотовездеходы, армейские снегоходы, УАЗ „Пикап“ с пулеметом „Корд“. Также в состав колонны включены реактивная система залпового огня „Смерч“, защищенный бронеавтомобиль „Тайфун-К“ 4×4, боевая машина зенитно-ракетного комплекса „Тор-М2“, бронированный автомобиль „Патруль“. Кроме того, в состав колонны боевой техники вошли автомобили „Тигр“, бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы „Искандер-М“ и „Ярс“, зенитные ракетно-пушечные комплексы „Панцирь-С“, зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили „Тайфун“. Также в параде приняли участие танки „Армата“, Т-34-85 и Т-72Б3, бронетранспортеры „Бумеранг“, боевые машины пехоты „Курганец“, БМД-4М, БМД-МДМ, самоходные артиллерийские установки „Мста-С“ и „Коалиция“, БМП-3 и зенитные ракетные комплексы „Бук-М2“ и „Тор-М2“. В этом году в воздушной части парада участвовали 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, включая пару истребителей МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ для преодоления противоракетной обороны. „Кинжал“ и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета, способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. В прошлом декабре „Кинжалы“ заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, отметил глава государства. Заместитель министра обороны Юрий Борисов позднее сообщил, что ракеты „Кинжал“ могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. При этом уже десять самолетов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами „Кинжал“ для преодоления противоракетной обороны стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению, уточнил Борисов. Помимо этого в небе над Красной площадью пролетели самолеты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24. „Полеты армейской авиации прошли на высоте 150 метров и на скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота пролета составила от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час“, — уточнили в Минобороны. На Красной площади начался Парад Победы. Военный парад, знаменующий 73-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве. Парад принимает министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Согласно данным российского военного ведомства, к Параду Победы в Москве привлечены 13 тыс. 46 человек, 159 единиц техники, а также 75 самолетов и вертолетов — это экипажи оперативно-тактической, Дальней, Военно-транспортной и Армейской авиации. На военном параде в столице России впервые демонстрируются сразу несколько образцов перспективных вооружений. Большинство новинок прошли апробацию в Сирии, сообщили в Минобороны. Среди новинок военного парада — пара истребителей пятого поколения Су-57, два модернизированных самолета-перехватчика МиГ-31К, оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами „Кинжал“. Также впервые представлены новейшие образцы вооружения: беспилотные летательные аппараты „Корсар“ и „Катран“, робототехнические комплексы „Уран-6“ и „Уран-9“, боевая машина поддержки танков „Терминатор“. Вся эта техника стоит на вооружении российской армии или находится в опытной эксплуатации. Большинство новинок прошли боевую апробацию в Сирии. Согласно данным военного ведомства, в воздушной части парада полеты вертолетов проходят на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для самолетов оперативно-тактической, Дальней и Военно-транспортной авиации высота составляет от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час. Воздушно-космические силы для выполнения задач на параде задействуют восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
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