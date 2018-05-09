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Новейшие истребители Су-57 впервые на параде Победы: видео пролета над Кремлем
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Новейшие истребители Су-57 впервые на параде Победы: видео пролета над Кремлем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Истребители пятого поколения впервые приняли участие в Параде Победы.
Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры пролета истребителей Су-57 над Красной площадью во время Парада Победы 9 мая.
Два самолета совершили пролет над красной площадью. Ими управляли летчик-испытатель 1-го класса ПАО «Компания Сухой» Тарас Арцебарский и летчик-испытатель 1-го класса Андрей Шендрик.
Ранее сообщалось, что двигатель АЛ-41Ф-1 завершил стендовые испытания.
Су-57 — многофункциональный истребитель, созданный для завоевания превосходства в воздухе с применением технологий малозаметности.
В то же время, самолет способен наносить удары по наземным целям и кораблям противника.
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