Новейшие истребители Су-57 впервые на параде Победы: видео пролета над Кремлем

Истребители пятого поколения впервые приняли участие в Параде Победы.

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры пролета истребителей Су-57 над Красной площадью во время Парада Победы 9 мая.

Два самолета совершили пролет над красной площадью. Ими управляли летчик-испытатель 1-го класса ПАО «Компания Сухой» Тарас Арцебарский и летчик-испытатель 1-го класса Андрей Шендрик.

Ранее сообщалось, что двигатель АЛ-41Ф-1 завершил стендовые испытания.

Су-57 — многофункциональный истребитель, созданный для завоевания превосходства в воздухе с применением технологий малозаметности.

В то же время, самолет способен наносить удары по наземным целям и кораблям противника.