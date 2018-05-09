«Искандер» и МиГ-31: парад Победы прошёл в Нижнем Новгороде

— Это праздник, не допускающий праздности, ослепительно счастливый конец, но конец самой мрачной трагедии. Бесценен и безмерен вклад горьковчан в нашу победу. Их подвиг сделал наш город подлинной кузницей Красной Армии, крупнейшей крепостью всей советской обороны. Пусть вечный огонь разгорается в сердцах современников, в сердцах наших детей. Пусть они с новой силой, всей душой проникаются к неопалимой летописи войны и победы, — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин перед началом парада.

Глеб Никитин рассказал, что впервые в истории парадов на нижегородской земле жителей, гостей города и колонну «Бессмертного полка» поприветствуют легендарные истребители-перехватчики, две пары МиГ-31, уроженцы нижегородского завода «Сокол».

В составе механизированной колонны по площади Минина и Пожарского прошли 33 единицы техники войск общевойсковой и танковой армий Западного военного округа: танки Т72б3 (улучшенные боевые характеристики), БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С19, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а, тягачи с минометами 2С12 и пушками МСТА-Б, а также бронеавтомобили «РЫСЬ» и «ТАЙФУН-К».

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