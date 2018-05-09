Ещё
«Искандер» и МиГ-31: парад Победы прошёл в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Искандер» и МиГ-31: парад Победы прошёл в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Это праздник, не допускающий праздности, ослепительно счастливый конец, но конец самой мрачной трагедии. Бесценен и безмерен вклад горьковчан в нашу победу. Их подвиг сделал наш город подлинной кузницей Красной Армии, крупнейшей крепостью всей советской обороны. Пусть вечный огонь разгорается в сердцах современников, в сердцах наших детей. Пусть они с новой силой, всей душой проникаются к неопалимой летописи войны и победы, — отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин перед началом парада.
Глеб Никитин рассказал, что впервые в истории парадов на нижегородской земле жителей, гостей города и колонну «Бессмертного полка» поприветствуют легендарные истребители-перехватчики, две пары МиГ-31, уроженцы нижегородского завода «Сокол».
В составе механизированной колонны по площади Минина и Пожарского прошли 33 единицы техники войск общевойсковой и танковой армий Западного военного округа: танки Т72б3 (улучшенные боевые характеристики), БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С19, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», БРДМ-2 (боевая разведывательная машина дозора), БТР-80 и БТР-82-а, тягачи с минометами 2С12 и пушками МСТА-Б, а также бронеавтомобили «РЫСЬ» и «ТАЙФУН-К».
Подробности в нашем онлайн-репортаже.
nn.ru: последние новости
Новое судно на подводных крылья спустили на воду на Горьковском море Певица Натали открыла свои страшные тайны: нерожденные дети, уколы ботокса и многое другое День Победы в режиме онлайн: готовность №1
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке78
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы202
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа126
Киев принял участие в «Бессмертном полке»183
Российских журналистов «выгнали» с Украины155
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение