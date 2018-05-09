Военный парад состоялся в День Победы в Нижнем Новгороде

В торжественном шествии на площади Минина и Пожарского приняли участие более тысячи человек. По главной площади города маршем прошли военнослужащие и сотрудники силовых подразделений, курсанты, кадеты, участники патриотических клубов.

В составе механизированной колонны прошли 33 единицы военной техники. Это — танки Т72б3, БМП-2, самоходные артиллерийские установки 2С19, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», система залпового огня «ГРАД» и «Ураган», тягачи с минометами и пушками, бронеавтомобили «Рысь», а также другая техника.