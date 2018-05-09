Впервые на параде Победы в Амурском Белогорске военнослужащие экипировались в «Ратник»

Кроме того, офицеры участвовали в парадной форме одежды нового образца, а женщины-военнослужащие в качестве головного убора одели шляпки нового образца.

Около 1300 военнослужащих и 25 единицы современной военной техники приняли участие в параде Победы в г. Белогорск Амурской области . Это максимальное количество личного состава в истории гарнизона. Принимал парад исполняемый обязанности командующего общевойсковой армией Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, генерал-майор Григорий Тюрин.

Впервые в параде одна рота военнослужащих участвовала в современной экипировке «Ратник». Кроме того, офицеры участвовали в парадной форме одежды нового образца, а женщины-военнослужащие в качестве головного убора одели шляпки нового образца.

Белогорский парад стал меленькой копией московского парада. В пешем строю прошли военнослужащие в амуниции времен войны, родов и видов войск, за которыми проследовали войска гарнизона. Второй год в параде участвовали военнослужащие-женщины, а также представители движения «Юнармия» и кадеты городских школ.

Механизированную колонну возглавлял современный бронеавтомобиль — внедорожник «Тигр» и группа бронетранспортеров БТР-80 со знаменем Победы. Кроме того в строю техники проследовали боевые машины пехоты БМП-2 и современные танки Т-72Б3, получившие широкую популярность в мире благодаря выступлению на «Танковом биатлоне». Вслед за боевыми машинами прошли противотанковые средства «Конкурс» и «Штурм-С». Продолжили колону военной техники мощные артиллерийские системы «Акация» и «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также комплексы стоящие на охране воздушных границ — «Оса» и «Бук».