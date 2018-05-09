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Вылет «Русских Витязей» и «Стрижей» из Кубинки попал на видео
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Вылет «Русских Витязей» и «Стрижей» из Кубинки попал на видео 

360tv.ru 37 минут назад
Над Красной площадью в ходе Парада Победы 9 мая пролетят знаменитые «Стрижи» и «Русские витязи». В подмосковной Кубинке пилотажные группы готовились к Параду Победы. Самолеты уже отправились к центру Москвы. Вылет российских авиаторов попал на видео.
Самолеты пролетят над Красной площадью в центре Москвы приблизительно в 11:00 в ходе торжественного парада, посвященного Дню Победы в Великой отечественной войне. Перед вылетом пилотажных групп на разведку был отправлен метеорологический самолет. По возвращению его пилот доложил, что погода летная, а значит, воздушная часть парада обязательно состоится.
Всего в Параде Победы примут участие 73 машины — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Среди новинок авиастроения над Москвой пролетят МиГ-31К и Су-57 — новейший самолет пятого поколения.
Центром внимания без сомнения станет «Кубинский бриллиант» — знаменитый строй из девяти самолетов: четырех МиГ-29 «Стрижей», обрамленных пятеркой Су-27 «Витязей». Их вылет из Кубинки тоже попал на видео. К слову, «Русские витязи» — единственная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса «тяжелый истребитель».
В репетициях Парада Победы участвовали вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н, Ка-52 и Ми-24П. В небо поднимались также стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. Пролетят над Москвой также Ил-76 и стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
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