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25 парадных расчетов прошли в торжественном марше по площади Революции
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25 парадных расчетов прошли в торжественном марше по площади Революции 

Вологда.рф 38 минут назад
Командуют парадом офицеры Череповецкого военного института радиоэлектроники. Право пронести копию Знамени Победы предоставлено курсанту юридического факультета ВИПЭ Роману Седлинскому.
Первыми прошли 10 расчетов ВИПЭ, из них три расчета девушек. Далее следует коробка отряда мобильного особого назначения. Омоновцы участвуют в параде ежегодно. Бойцы держат наперевес автоматы Калашникова (АК 74), которые сейчас находятся на вооружении ОМОН. Возглавляет парадный расчет подполковник полиции, кавалер ордена Мужества Сергей Поздеев. Напомним, за мужество и героизм сотрудники вологодского отряда ОМОН более 350 раз награждались государственными наградами. Следом за ними на площади появляются два парадных расчета Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники и парадный расчет воинской части № 49324 — противолодочная авиационная эскадрилья 1050-й гвардейской авиационной базы Северного флота, парадный расчет воинской части № 25594, командир парадного расчета полковник Князьков.
Личный состав проходит торжественным маршем у мемориала «Вечный огонь Славы» и убывает на Кремлевскую площадь. Совсем скоро на площадь выйдет колонна «Бессмертного полка».
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