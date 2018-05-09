Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы на Красной площади

Президент РФ напомнил о подвиге предков, обратился к ветеранам и объявил минуту молчания.

"Именно благодаря действиям советских войск нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству. Разгром нацизма стал грандиозной, триумфальной победой", — заявил Владимир Путин.

Президент также обратился к ветеранам: «Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине. Гордость за ваш подвиг делает нас сильнее».

В 2018 шествии по Красной площади принимают участие около 13 тысяч военнослужащих, более 150 единиц техники и 73 летательных аппарата. Среди них будет несколько новинок: зрителям представят БМПТ «Терминатор», роботов для разминирования «Уран-6» и боевой многофункциональный комплекс «Уран-9», беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», несколько ранее не участвовавших в параде видов военного транспорта, а также боевую машину зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

В авиационной части также есть дополнения, главным событием станет пролет пары новейших истребителей Су-57. Закроет зрелище еще одна новинка: самолеты Миг-31, вооруженные ракетами «Кинжал».

Ранее горожан поздравил с Днем Победы Сергей Собянин . Он обратился в телеэфире москвичам, призвав их помнить о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Он отметил, что за цифрами — миллионами солдат, тысячами самолетов и танков, километрами линий фронтов — стояли живые, иногда совсем еще детские сердца. При этом на портретах военных лет можно увидеть, каким напряженным стал взгляд у людей, перешедших невидимую грань войны и мира, добавил глава города.