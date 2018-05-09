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В Москве завершился парад в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ
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В Москве завершился парад в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ 

Говорит Москва 17 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
В составе пешей колонны прошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военных учебных заведений, воспитанники училищ Минобороны, военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ, Росгвардии и МЧС.
Впервые в параде участвовали новейшие образцы вооружений — это боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые комплексы «Уран-9» и беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».
В воздушной части парада участвовали 75 экипажей оперативно-тактической, военно-транспортной и армейской авиации, включая истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны. Также в небе над Красной площадью пролетели самолёты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-60 и Ту-95МС, различные бомбардировщики, штурмовики и вертолёты.
В этом году официальными гостями парада стали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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