В Москве завершился парад в честь 73-й годовщины Победы в ВОВ

В составе пешей колонны прошли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военных учебных заведений, воспитанники училищ Минобороны , военнослужащие-женщины, а также расчёты ФСБ , Росгвардии и МЧС

Впервые в параде участвовали новейшие образцы вооружений — это боевые машины поддержки танков «Терминатор», робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и боевые комплексы «Уран-9» и беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».

В воздушной части парада участвовали 75 экипажей оперативно-тактической, военно-транспортной и армейской авиации, включая истребители МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны. Также в небе над Красной площадью пролетели самолёты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-60 и Ту-95МС, различные бомбардировщики, штурмовики и вертолёты.