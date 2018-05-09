Торжественный марш парадных расчетов начался на Красной площади

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Парадные расчеты начали торжественный марш на Красной площади в Москве на Параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передают корреспонденты ТАСС.

В этом году в «пешей» части парада принимают участие 33 парадных расчета — всего более 13 тыс. человек. Торжественный марш открывает рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Из года в год военные музыканты задают темп всем парадным расчетам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками последуют знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.

Затем по Красной площади промаршируют самые юные участники парада — воспитанники московского и тверского суворовских училищ, севастопольские нахимовцы, впервые по брусчатке пройдут кадеты Президентского кадетского училища войск Национальной гвардии и юнармейцы.

В числе парадных расчетов в этом году — курсанты военных учебных заведений. Впервые по главной площади страны 9 мая пройдет «коробка» военной полиции. Самый красивый парадный расчет представлен сводным батальоном девушек-курсанток Военного университета, Вольского военного института материального обеспечения, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного и Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.