Торжественный марш парадных расчетов начался на Красной площади 

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Парадные расчеты начали торжественный марш на Красной площади в Москве на Параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передают корреспонденты ТАСС.
Гостями парада этого года стали президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков скомандовал: «Парад! Смирно! К торжественному маршу, побатальонно, на одного линейного дистанции! Первый батальон — прямо, остальные — направо! На плечо! Равнение направо! Шагом марш!»
В этом году в «пешей» части парада принимают участие 33 парадных расчета — всего более 13 тыс. человек. Торжественный марш открывает рота барабанщиков Московского военного музыкального училища Минобороны имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Из года в год военные музыканты задают темп всем парадным расчетам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками последуют знаменные группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил РФ.
Затем по Красной площади промаршируют самые юные участники парада — воспитанники московского и тверского суворовских училищ, севастопольские нахимовцы, впервые по брусчатке пройдут кадеты Президентского кадетского училища войск Национальной гвардии и юнармейцы.
В числе парадных расчетов в этом году — курсанты военных учебных заведений. Впервые по главной площади страны 9 мая пройдет «коробка» военной полиции. Самый красивый парадный расчет представлен сводным батальоном девушек-курсанток Военного университета, Вольского военного института материального обеспечения, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного и Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.
Далее друг за другом по брусчатке пройдут военнослужащие всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, парадные расчеты МЧС, пограничники и Росгвардия. Закрывают прохождение торжественным маршем Кремлевские курсанты.