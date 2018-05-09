Созданные школьниками макеты кораблей, сражавшихся за город, выпустили в море в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 мая. / ТАСС /. Пять изготовленных школьниками бумажных кораблей — макетов тех, что участвовали в Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года, выпустили в среду в море в военном порту Феодосии. Акция прошла в память о героях Великой Отечественной войны, защищавших город, сообщили ТАСС в горадминистрации.

"Участие в акции «Кораблик Победы» приняли порядка 200 человек — школьники, ветераны, командиры воинских частей, руководство города. Учащиеся в морской форме в военном порту Феодосии передали военнослужащим пять бумажных корабликов размером 40-50 сантиметров в длину — макетов тех кораблей, которые участвовали в Керченско-Феодосийской десантной операции 1941 года. Военные вышли на море на шлюпке и отправили эти кораблики в плавание в Феодосийском заливе", — рассказала собеседница агентства.

Акция прошла в Феодосии в третий раз. Ее в 2016 году придумала пятиклассница из Феодосии Екатерина Кимпинская, прадедушка которой, Герой Советского Союза, защищал и освобождал города Крыма и Кавказ. В предыдущие два года феодосийцы спускали на воду тысячи бумажных корабликов. «Мы можем спустить на воду тысячу бумажных корабликов, пять тысяч, но мы понимаем, что это засоряет воду. Поэтому в этом году с учетом экологии решили спустить всего пять бумажных корабликов, но больших, они были спущены на пенопласте», — отметили в администрации.

В конце декабря 1941 года на востоке Крыма проходила крупная десантная операция Великой Отечественной войны: в сложнейших условиях Черноморскому флоту удалось высадить в занятый врагом крымский город Феодосию целую общевойсковую армию. Эта десантная операция вошла в историю как Керченско— Феодосийская. Историки считают ее одной из наиболее масштабных десантных операций, проведенных воюющими сторонами в ходе Второй мировой войны, и по ряду параметров крупнейшей десантной операцией советского флота. И хотя в силу различных объективных и субъективных причин тогда не удалось одержать большой победы, жители города помнят подвиги своих десантников, и в этом году посвятили акцию «Кораблик Победы» именно им.