В столице Крыма проходит парад в честь Дня Победы 

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе проходит военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под музыку Александрова «Священная война» в исполнении оркестра по проспекту Кирова пронесли государственный флаг РФ и Знамя Победы.
Праздничные мероприятия в честь Дня Победы начались с торжественной церемонии возложения цветов на Военном мемориальном кладбище на ул. Старозенитной.
В эти минуты по центральной улице крымской столицы — проспекту Кирова — торжественным маршем проходит личный состав частей Симферопольского гарнизона и механизированной колонны военной техники. В параде в крымской столице принимают участие новейшие единицы военной техники, среди них — реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры.
Также на площади им. Ленина в центре Симферополя установлен светодиодный экран, на котором будет транслироваться праздничное обращение президента России Владимира Путина.
Главными зрителями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. Специально для них на площади Ленина, через которую проходит проспект Кирова, развернули палатки со стульями.
На военном параде в Симферополе присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного cовета РК Владимир Константинов, глава администрации Симферополя Игорь Лукашев, члены совета министров, депутаты крымского парламента и другие официальные лица.
Помимо Симферополя, военные парады в честь Дня Победы проходят в городах-героях Севастополь и Керчь. Всего в этих мероприятиях планируется задействовать более 3 тысяч военных — восемь парадных батальонов и 24 парадных роты. Кроме того, зрителям покажут порядка 80 единиц военной техники. Среди них береговой ракетный комплекс «Бастион», зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал».