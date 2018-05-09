В столице Крыма проходит парад в честь Дня Победы

СИМФЕРОПОЛЬ , 9 мая — РИА Новости Крым . В Симферополе проходит военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Под музыку Александрова «Священная война» в исполнении оркестра по проспекту Кирова пронесли государственный флаг РФ и Знамя Победы.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы начались с торжественной церемонии возложения цветов на Военном мемориальном кладбище на ул. Старозенитной.

В эти минуты по центральной улице крымской столицы — проспекту Кирова — торжественным маршем проходит личный состав частей Симферопольского гарнизона и механизированной колонны военной техники. В параде в крымской столице принимают участие новейшие единицы военной техники, среди них — реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и бронетранспортеры.

Также на площади им. Ленина в центре Симферополя установлен светодиодный экран, на котором будет транслироваться праздничное обращение президента России Владимира Путина

Главными зрителями парада стали ветераны Великой Отечественной войны. Специально для них на площади Ленина, через которую проходит проспект Кирова, развернули палатки со стульями.