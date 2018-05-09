Как города Дальнего Востока отмечают День Победы

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Парады в честь празднования Великой Победы прошли во всех регионах Дальнего Востока: их участниками стали около 10 тыс. военнослужащих, привлекли более сотни единиц военной техники. В строю Бессмертного полка прошли более 200 тыс. дальневосточников с портретами героев войны.

В парадном строю — новейшая техника

Военные парады прошли во всех крупных городах Дальнего Востока. Их участниками стали около 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа, было привлечено более сотни единиц военной техники. Впервые на парадах показали тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», зенитные ракетные системы С-400, Тор-М2У.

Так, по данным организаторов, в Южно-Сахалинске парад стал самым массовым за последние три года. Участие в нем приняли более 1 тыс. военных и 21 единица техники. Несмотря на ветреную и прохладную погоду, посмотреть на шествие пришли тысячи горожан.

Самым массовым на Дальнем Востоке стал военный парад в Хабаровске . Участие в нем приняли почти 2 тыс. человек: роты барабанщиков Уссурийского суворовского военного училища, объединения ВВС и ПВО, расчет военнослужащих женщин-медиков, которые до этого участия в парадах не принимали.

В механизированные колонны вошли образцы военной техники времен войны и современное вооружение — танки Т-80, Т-72Б3, БМП-2, самоходные гаубицы. Впервые в параде были задействованы тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», зенитно-ракетные системы С-400, Тор-М2У и другие, передает корреспондент ТАСС.

В парадном строю по центру Владивостока прошли представители штаба ТОФ, парадные расчеты филиала Нахимовского военно-морского училища, сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского, десантники, курсанты, юнармейцы — всего около 1,5 тыс. человек. Колонну техники возглавил легендарный танк Т-34 с надписью «За Родину!» на борту. Всего в параде участвовало около 50 единиц техники, среди которых зенитно-ракетные комплексы С-400, береговые ракетные комплексы «Бастион» и реактивные системы залпового огня «Град».

По информации пресс-службы Восточного военного округа, парад в амурском городе Белогорск стал маленькой копией московского парада. Впервые в нем приняла участие рота военнослужащих в современной экипировке «Ратник», офицеры шли в парадной форме одежды нового образца, а женщины-военнослужащие в качестве головного убора надели шляпки нового образца. «Механизированную колонну возглавлял современный бронеавтомобиль внедорожник „Тигр“ со знаменем Победы и группа бронетранспортеров БТР-80» — говорится в сообщении.

Дальневосточный Бессмертный полк

Владимир Котельников. Более 200 тыс. человек стали участниками шествий Бессмертных полков в городах и селах Дальнего Востока. Так, колонна в Хабаровске объединила около 60 тыс. человек: под песни военных лет люди несли фотографии своих участвовавших в Великой Отечественной войне родственников. Завершил акцию авиапарад — в небе вдоль берега Амура над городом пролетели самолеты с нанесенными на фюзеляжи 28 фотографиями военных летчиков, сражавшихся на фронтах войны. «Эскадрилью героев» составили 12 воздушных судов малой авиации, возглавил эскадрилью двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта РФ

По данным правительства Сахалинской области, в Южно-Сахалинске в колонне Бессмертного полка прошли более 30 тыс. человек. Во Владивостоке по центральной улице города прошли более 35 тыс. человек, сообщила администрация Приморского края . По данным региональных властей, в Петропавловске-Камчатском участниками акции стали около 20 тыс. горожан, в Благовещенске — 17,2 тыс., а в Магадане — 6 тыс. человек. В Якутске с портретами героев прошли 35 тыс. человек.

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы, продолжатся в городах Дальнего Востока в течение всего дня — акции, фотовыставки и выставки военной техники, концерты. Так, в Петропавловске-Камчатском на территории перед стелой «Город воинской славы» развернуты тематические выставочные палатки, в одной из которых работают представители поискового движения России «Судьба солдата», которые помогают людям, желающим установить судьбу родственников, пропавших в годы Великой Отечественной войны.

В Магадане и Благовещенске состоялись традиционные легкоатлетические эстафеты. В Магадане в этом году установили уличный кинотеатр, в течение дня здесь будут показывать фильмы о войне. По неизменной традиции поздно вечером во всех городах праздник завершится салютом.