Более 4,5 тыс. человек и 150 единиц техники приняли участие в параде Победы в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 9 мая. / ТАСС /. Более 4,5 тыс. солдат, офицеров, курсантов, воспитанников военных и гражданских училищ участвуют в параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На парад выведено около 150 единиц военной техники, в том числе образцы вооружения времен войны.

Перед началом тожественного прохождения по главной площади города они почтили память тех, кто стал жертвами нацистской агрессии, передает корреспондент ТАСС. Отдельно вспомнили участники и зрители парада героев Ленинградской битвы и жертв блокады Ленинграда.

"Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Здесь были скованы крупные силы вермахта и вся финская армия, что способствовало нашим победам на других участках фронта, — сказал, выступая перед собравшимися, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов , который принимает парад. — День Победы — наш общий праздник, ведь Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. Мы преклоняемся перед всеми, кто дрался за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж отчизны, кто погиб в жестоких боях, сдерживая врага на Лужском рубеже, стоял насмерть на Невском пятачке, кто умер от холода и голода в непокоренном Ленинграде".

Парадное прохождение открыли курсанты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. По традиции, сводный расчет юных барабанщиков задает ритм и темп парадных расчетов. За ними настала очередь знаменной группы почетного караула с Государственным Флагом Российской Федерации , Знаменем Победы и флагом Министерства обороны . Знаменную группу сопровождал почетный караул трех видов Вооруженных Сил — Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота.

Также в параде принимают участие курсанты Суворовского и Нахимовского училищ Петербурга, воспитанники Кронштадтского и Петербургского военных кадетских корпусов, парадные расчеты войск Западного военного округа и крупнейших военных вузов города — Военно— Медицинской Академии, Михайловской Артиллерийской академии, Академии Связи, студенты университетов МВД МЧС . По площади прошла колонна женщин — военнослужащих 6-й Ленинградской Краснознаменной армии Военно-воздушных сил противовоздушной обороны.

Техника в «башмаках»

На Дворцовую площадь выведена колонна бронетехники, во главе которой танки времен войны: Т-34, Т-34-85. Для того, чтобы управлять ими, действующие бойцы танковых подразделений ЗВО прошли специальную подготовку. В статичном показе на площади представлен американский танк М-4 «Шерман». Такие боевые машины в годы Великой Отечественной войны поставлялись США в СССР по ленд-лизу. Рядом с ним выставлен последний тяжелый танк СССР ИС-3.

Зрителям парада представили современные образцы вооружений российской армии: самоходный зенитный ракетно— пушечный комплекс «Панцирь — С», система залпового огня «Торнадо — Г», самоходные гаубицы «2С19-МСТА-С».

Петербургский парад имеет свои особенности, связанные со статусом города как культурной столицы России. Дворцовая площадь — часть внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО исторического центра Санкт-Петербурга, и, чтобы не повредить ее брусчатку, всю гусеничную технику традиционно обувают в специальные асфальтоходные «башмаки», которые полностью исключают деформацию дорожного покрытия.

Над Дворцовой площадью пролетели военные самолеты и вертолеты ЗВО.

Горожане принимают парад

На трибунах, установленных перед Зимним дворцом, за парадом наблюдали ветераны, представители государственной власти и почетные гости. На парад пригласили 95 ветеранов, участников молодежных движений и организаций из зарубежных стран, представителей дипломатического корпуса.

В Александровском саду рядом с площадью собрались десятки тысяч петербуржцев и гостей города — уже в 9:00 к Дворцовой площади и Александровскому саду шли военнослужащие, подростки, семьи с детьми. Некоторые зрители забрались на деревья и ограду сада, поднялись на парапеты здания Адмиралтейства, чтобы лучше видеть парад.

Люди повязали георгиевские ленточки и несли в руках флаги России, флажки с изображением знамени Победы, цветы.