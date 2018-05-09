Курсанты из ДНР впервые приняли участие в параде Победы в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 9 мая. / ТАСС /. Курсанты из провозглашенной Донецкой народной республики, военнослужащие российской базы в Южной Осетии и югоосетинские военные прошли в День Победы праздничным парадом в Цхинвале, сообщила пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, парад прошел в среду на главной столичной площади, и если российские военные проходят в торжественном строю ежегодно, гости из ДНР приняли участие в нем впервые. «Глубоко символично, что парадные расчеты Республики Южная Осетия, контингента российских войск в нашей республике, воины Донецкой Народной Республики стоят сегодня в едином строю», — говорится в опубликованном пресс-службой обращении президента Анатолия Бибилова

Глава республики отметил, что более 22 тыс. уроженцев Южной Осетии ушли на фронты Великой Отечественной войны. Они сражались в Крыму и под Москвой , стояли насмерть, обороняя Ленинград Севастополь , Сталинград и подступы к горам Кавказа, сражались на Курской дуге, на море и в воздушных боях, освобождали Киев, Будапешт Вену , брали Кенигсберг и Берлин. Восемь из них удостоились высокого звания Героя Советского Союза.

"Южная Осетия по праву может гордиться тем вкладом, который внес в общую Победу наш народ.

С фронта не вернулось свыше 18 тыс. человек, около 80% трудоспособного мужского населения! Это больше, чем потеряли на войне некоторые европейские страны с населением в несколько миллионов человек!" — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ сообщила, что в параде участвовали более 200 российских военнослужащих. Также в составе механизированной колонны российской военной базы прошли 16 единиц военной техники: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили «КамАЗ» и «Урал». Военный оркестр российской базы обеспечил музыкальное сопровождение военного парада, исполнив более 15 мелодий военных лет в маршевом варианте.

Как рассказал ТАСС представитель российской военной базы, военнослужащие Минобороны РФ участвуют в праздничных мероприятиях второй день. «Вчера наш оркестр играл в парке Цхинвала военные мелодии для ветеранов и остальных горожан, ветераны подпевали, плакали… Сегодня запланирован концерт в военной части», — уточнил он.