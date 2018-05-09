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Курсанты из ДНР впервые приняли участие в параде Победы в Южной Осетии
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Курсанты из ДНР впервые приняли участие в параде Победы в Южной Осетии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Украина.ру
ЦХИНВАЛ, 9 мая. /ТАСС/. Курсанты из провозглашенной Донецкой народной республики, военнослужащие российской базы в Южной Осетии и югоосетинские военные прошли в День Победы праздничным парадом в Цхинвале, сообщила пресс-служба президента.
По данным пресс-службы, парад прошел в среду на главной столичной площади, и если российские военные проходят в торжественном строю ежегодно, гости из ДНР приняли участие в нем впервые. «Глубоко символично, что парадные расчеты Республики Южная Осетия, контингента российских войск в нашей республике, воины Донецкой Народной Республики стоят сегодня в едином строю», — говорится в опубликованном пресс-службой обращении президента Анатолия Бибилова.
Глава республики отметил, что более 22 тыс. уроженцев Южной Осетии ушли на фронты Великой Отечественной войны. Они сражались в Крыму и под Москвой, стояли насмерть, обороняя Ленинград, Севастополь, Сталинград и подступы к горам Кавказа, сражались на Курской дуге, на море и в воздушных боях, освобождали Киев, Будапешт, Вену, брали Кенигсберг и Берлин. Восемь из них удостоились высокого звания Героя Советского Союза.
"Южная Осетия по праву может гордиться тем вкладом, который внес в общую Победу наш народ.
С фронта не вернулось свыше 18 тыс. человек, около 80% трудоспособного мужского населения! Это больше, чем потеряли на войне некоторые европейские страны с населением в несколько миллионов человек!" — отмечается в сообщении.
В свою очередь пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ сообщила, что в параде участвовали более 200 российских военнослужащих. Также в составе механизированной колонны российской военной базы прошли 16 единиц военной техники: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили «КамАЗ» и «Урал». Военный оркестр российской базы обеспечил музыкальное сопровождение военного парада, исполнив более 15 мелодий военных лет в маршевом варианте.
Как рассказал ТАСС представитель российской военной базы, военнослужащие Минобороны РФ участвуют в праздничных мероприятиях второй день. «Вчера наш оркестр играл в парке Цхинвала военные мелодии для ветеранов и остальных горожан, ветераны подпевали, плакали… Сегодня запланирован концерт в военной части», — уточнил он.
ТАСС: последние новости
Источник: командующий Черноморским флотом РФ уходит с должности на повышение Парад в честь Дня Победы прошел в Луганске Более 4,5 тыс. человек и 150 единиц техники приняли участие в параде Победы в Петербурге
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