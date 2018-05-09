«Стрижи» и «Русские витязи» готовы к вылету на Парад Победы

Над Красной площадью сегодня пролетят знаменитые «Стрижи» и «Русские витязи». В подмосковной Кубинке пилотажные группы готовятся к Параду Победы. Подробнее — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дмитрия Барбаша.

Сейчас механики готовят самолеты к вылету. За моей спиной стоят боевые машины группы «Русские витязи». Вылет отсюда. С аэродрома Кубинка , запланирован примерно на 10 часов утра, на 11 — пролет над Красной площадью.

Один самолет уже отсюда вылетел — это разведчик погоды. Он совершил облет и приземлился. Погода сегодня летная. Так что воздушная часть парада точно состоится.

Взлетят отсюда не только самолеты, но и вертолеты. Они находятся в конце взлетно-посадочной полосы. Всего в параде примут участие 73 машины — по числу лет, прошедших с победы в Великой Отечественной войне.

Что касается новинок, это, конечно, МиГ-31К, который пролетит над Красной площадью. На его борту будет находиться новейшее вооружение — гиперзвуковую ракету «Кинжал». Скегдня также состоится дебют новейшего истребителя Су-57. ОН также известен как Т-50 — это новейший самолет пятого поколения. Все специалисты, в том числе иностранные, сходятся во вмнении, что аналогов этому самолета нет. Уже через час будет дана команда «от винта» и самолеты поднимутся в воздух.

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