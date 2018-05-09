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Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади
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Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Сегодня в 10:00 на Красной площади начнется военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
По кремлевской брусчатке пройдут более тринадцати тысяч солдат, офицеров, курсантов военных училищ и воспитанников кадетских корпусов. Впервые примут участие в параде кадеты Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ, сотрудники военной полиции, а также курсанты и офицеры Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского и Саратовского военного института войск национальной гвардии.
По главной площади страны проедут 159 единиц военной техники. В их числе много новинок: боевые машины поддержки танков «Терминатор», беспилотники «Корсар», мотовездеходы, снегоходы и другие машины. В небе над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов, среди которых новейшие истребители пятого поколения Су-57 и гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».
Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков, принимает парад министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
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