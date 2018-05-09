Онлайн-трансляция военного парада на Красной площади

Сегодня в 10:00 на Красной площади начнется военный парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По кремлевской брусчатке пройдут более тринадцати тысяч солдат, офицеров, курсантов военных училищ и воспитанников кадетских корпусов. Впервые примут участие в параде кадеты Московского президентского кадетского училища имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии РФ , сотрудники военной полиции, а также курсанты и офицеры Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского и Саратовского военного института войск национальной гвардии.

По главной площади страны проедут 159 единиц военной техники. В их числе много новинок: боевые машины поддержки танков «Терминатор», беспилотники «Корсар», мотовездеходы, снегоходы и другие машины. В небе над столицей пролетят 75 самолетов и вертолетов, среди которых новейшие истребители пятого поколения Су-57 и гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

Сайт «РГ» проведет онлайн-трансляцию парада