Видео: пилот военного бомбардировщика снял «Бессмертный полк» в центре Новосибирска

Видеооператор новосибирского аэродрома Мочище Елена Василенко смонтировала ролик из кадров, которые сделали камеры на «ночном бомбардировщике» ПО-2.

Это самолёт новосибирцы могли видеть во время шествия «Бессмертного полка» — он летал над городом в честь Дня Победы.

«Две «гоупро» стояли на самолёте, и одна камера снизу — это моя была. Я снимала с самого аэродрома — как взлетали, как приземлялись», — рассказала корреспонденту НГС Елена Василенко.

ПО-2 вылетел с аэропорта Северный, отправился по реке к Октябрьскому мосту, затем пролетел над улицей Кирова, сделал вираж над площадью Ленина и через Красный проспект вернулся в аэропорт. Сегодня пилотировал самолет летчик-инструктор 1 класса Сергей Сапронов

Самолёт, который летал над городом, — реконструкция: его собрали по чертежам в 90-х годах на аэродроме Мочище. Оригинальный у него только двигатель 50-х годов. Этот самолёт используется для показательных выступлений.

Серийное производство самолета началось в 1927 году. В годы Великой Отечественной войны на нем летали летчицы, они наводили страх и ужас на фашистов, за что получили прозвище «Ночные ведьмы».