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Советский «Бизон» М-4: самолет, который создали для бомбардировок США
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Советский «Бизон» М-4: самолет, который создали для бомбардировок США 

Русская семерка 21 минуту назад
Фото: Русская семерка
20 января 1953 года состоялся первый полет тяжелого реактивного стратегического бомбардировщика М-4. Американцы прозвали его «Бизоном». Самолет был создан для доставки «оружия возмездия» на территорию США
Первый в мире
М-4 — дитя холодной войны, атомного противостояния двух сверхдержав. Бомбардировщик создавали специально для доставки ядерного оружия к основным целям на территории вероятного противника, то есть для удара по политическим, военным и экономическим центрам США. Самолет начал поступать на вооружение в действующие военно-воздушные силы на несколько месяцев раньше своего прямого конкурента — американского стратегического бомбардировщика B-52. Таким образом, именно М-4 стал первым в мире межконтинентальным носителем ядерного оружия, который поступил в строевые части.
Летные характеристики
Создание межконтинентального бомбардировщика — сложнейшая задача, для выполнения которой, в первую очередь, нужно было достичь экстраординарных летно-технических характеристик самолета. Мясищев в своем докладе советскому правительству намеревался построить бомбардировщик с дальностью полета в 11-12 тысяч километров и скоростью 900 км/ч. Однако с дальностью полета возникли проблемы. На испытаниях максимальное расстояние, которое смог преодолеть М-4, составило всего 9500 километров. С таким показателем долететь до США, сбросить бомбы, и вернуться обратно было невозможно. Единственным эффективным способом решить эту проблему стала дозаправка в воздухе. 8 февраля 1957 года М-4 с двумя дозаправками преодолел 14 500 километров за 17 часов.
Новые материалы и технологии
При создании бомбардировщика М-4 был применен целый ряд новых материалов и технологий. Например, впервые при создании тяжелого бомбардировщика применялись высокопрочные алюминиевые сплавы В-65 и В-95. Они имели повышенную прочность, не прибавляя самолету в весе. Однако в связи с их использованием были и проблемы: слишком большая жесткость сплавов вела к тому, что узлы и детали, созданные с их применением, быстро разрушались из-за усталости материала. Мясищеву удалось заметно снизить это усталостное разрушение, и сделать самолет с хорошим эксплуатационным ресурсом. Другая новация — шасси. При создании М-4 была выбрана велосипедная схема шасси с двумя опорами. Она тогда была мало изучена. При реализации этой системы можно было заметно выиграть в весе по сравнению с классической трехопорной. Творческого подхода требовала и система управления, так как нагрузка на рулевые механизмы в реактивном бомбардировщике значительно превышает физические возможности человека. Для решения этой проблемы Мясищев использовал гидравлический бустер. Новые технологии, однако, были одной из причин высокой аварийности М-4 на первом этапе. Они были еще плохо изучены, поэтому доводить их до ума приходилось на практике.
32 несчастья
Ввод нового бомбардировщика в эксплуатацию проходил чрезвычайно сложно. Всего было выпущено 32 серийных самолета, три из которых разбились при испытаниях (со смертельным исходом для экипажей). Особые трудности возникли с системой управления, отказы которой долгое время оставались главной проблемой нового самолета. Машину вообще считали слишком строгой в управлении, взлет и посадка самолета нередко завершались аварией, а манипуляции со штурвалом были невозможны без приложения больших физических усилий. Возникали также проблемы с шасси: несколько раз отмечались случаи их складывания и невыпуска. Серьезной проблемой для пилотов стала неработающая система кондиционирования: летать приходилось в теплой меховой одежде, так как на большой высоте температура в кабине опускалась ниже нуля. Первые три года эксплуатации были отмечены большим количеством аварий и шестью катастрофами. В Энгельсе произошел даже «бабий бунт»: жены летчиков вышли на летное поле, протестуя против полетов на неисправных машинах. Впрочем, специалисты отмечают, что освоение новых моделей самолетов почти никогда не обходится без аварий, даже когда речь идет о машинах, которые впоследствии становятся эталоном надежности.
Вооружен и опасен
М-4 был снабжен мощным комплектом вооружений. Главной его ударной силой была термоядерная бомба РДС-37 мощностью 2,9 Мт. С ее помощью можно было уничтожить целый город. Также самолет мог нести ядерные и обычные бомбы меньшей мощности, морские мины, торпеды, управляемые бомбы УАБ-2000Ф. Стандартная боевая нагрузка М-4 составляла 9 000 кг, максимальная — 24 000 кг, а это в два раза больше, чем может поднять бомбардировщик Ту-95. Кроме этого самолет был оснащен мощным оборонительным вооружением: девять 23-мм пушек НР-23 или шесть 23-мм пушек АМ-23 в трех двуствольных башенных установках с дистанционным управлением.
Универсальный заправщик
Для достижения необходимой дальности полета бомбардировщик М-4 не мог обойтись без дозаправки в воздухе, поэтому усовершенствованию этой технологии уделялось большое внимание. В ОКБ-918 С. М. Алексеева была специально создана система дозаправки «Конус». Она устанавливалась на М-4, тем самым превращая бомбардировщик в топливный танкер. Испытания системы дозаправки проходили три года (с 1955 по 1958 гг.), они были признаны успешными. К этому времени появилась уже более совершенная модификация этого бомбардировщика — 3М, поэтому приняли решение все М-4 переоборудовать в заправщики. Заправщики, созданные на базе самолетов Мясищева, эксплуатировались вплоть до начала девяностых.
Мировые рекорды
В 1959 году экипажи Н. Горяйнова и Б. Степанова установили на бомбардировщике 3М (модификация М-4) восемь мировых рекордов. Например, груз весом 10 000 килограмм был поднят на высоту 15 317 метров, а груз весом 55 220 килограмм подняли на высоту 13 121 метр. В том же году самолет М-4 (оснащенный двигателями ВД-7) под управлением экипажа летчика А. Липко установил семь мировых рекордов. Он пролетел по замкнутому маршруту с грузом 27 000 килограмм со средней скоростью 1028 км/ч.
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