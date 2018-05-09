Воздушно-десантные войска НОАК впервые отработали десантирование с тяжелого военно-транспортного самолета «Юнь-20»

Пекин, 9 мая / Синьхуа / — На днях воздушно-десантные войска НОАК впервые отработали десантирование с тяжелого военно-транспортного самолета «Юнь-20», самостоятельно разработанного Китаем , сообщил представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ во вторник.

Это знаменует очередной скачок в боеспособности ВВС НОАК с точки зрения возможностей стратегической переброски и дальнего десантирования, подчеркнул он.

Далее Шэнь Цзинькэ сказал, что «Юнь-20» поступил на вооружение ВВС в июле 2016 года. В июле 2017 года самолеты «Юнь-20» приняли участие в параде по случаю 90-летия НОАК.

ВВС представляют собой стратегические войска, и стратегические возможности ВВС должны соответствовать постоянно растущим государственным интересам и позволять выполнять различные военные миссии в более обширном пространстве, сказал Шэнь Цзинькэ.

Куда распространяются государственные интересы, туда и простираются стратегические возможности ВВС во имя обеспечения надежной воздушно-космической безопасности страны, сказал он. -0-