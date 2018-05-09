Какая техника примет участие в Параде на Красной площади

Среди главных премьер сегодняшнего парада — боевые машины с высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости «Терминатор». Впервые представлены боевые многофункциональные робототехнические комплексы семейства «Уран», также среди новинок — беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар», автомобили УАЗ «Пикап» с пулеметами и армейские мотовездеходы. О том, что еще сегодня будет на Красной площади, рассказал корреспондент канала «360».

Механизированную колонну, как и в прошлом году, возглавляет танк «Т-34» — самый узнаваемый символ Великой Отечественной войны. Он пройдет в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10 фронтов Великой Отечественной войны. «АМ-1» служит для ведения разведывательных и дозорных действий, рейдовых операций в различных климатических условиях. Используется ВДВ и арктическими подразделениями.

Далее по брусчатке проследуют бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфуненок» и бронетранспортер «БТР-82» и боевые машины пехоты «Курганец-25».

Источник фото: телеканал «360»

Бронетанковая техника в этом году представлена танками «Т-14» на платформе «Армата», последним вариантом модернизации «Т-72».

Техника Воздушно-десантных войск представлена десантируемыми бронетранспортерами БТР-МДМ «Ракушка» и боевыми машинами десанта «Садовница».

Далее в парадной колонне — самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция». Предназначены для уничтожения различных объектов, техники и живой силы противника, в том числе артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, полевых фортификационных сооружений.

Источник фото: телеканал «360»

За ними на площади появятся — Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Следом — реактивные системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2».

Одна из самых ярких частей механизированной колонны — Арктическая техника. Она представлена армейским снегоходом «Беркут» и зенитным ракетным комплексом «Тор».

Источник фото: телеканал «360»

А сразу за ними, грозное оружие — зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Далее зрители увидят новейшие робототехнические комплексы. «Уран-6» и «Уран-9».

Впервые принимает участие в параде беспилотная техника. В ее составе — беспилотные летательные аппараты малой дальности «Корсар».

За ними пойдет техника Росгвардии. В составе механизированной колонны войск — специальная бронированная машина «Тигр-М», бронированные корпусные автомобили «Патруль» и «Урал». Одни из самых зрелищных участников Парада Победы — ракетные комплексы «Ярс» в сопровождении автомобилей УАЗ «Пикап».

Завершают строй — боевые машины пехоты К-17 «Бумеранг». Созданы на базе унифицированной колесной боевой платформы «Бумеранг». Предназначены для транспортировки и поддержки огнем мотострелкового отделения, могут самостоятельно преодолевать водные преграды.