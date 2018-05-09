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Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при подготовке к военному параду в Санкт-Петербурге
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Около 500 часов провели в небе летные экипажи Западного военного округа при подготовке к военному параду в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В текущем году в параде принимают участие 38 летательных аппаратов.
В период подготовки к участию в военном параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военные летчики Западного военного округа совершили более 30 самолетовылетов, общая продолжительность которых составила около 500 часов.
В текущем году в параде принимают участие 38 летательных аппаратов: вертолеты Ми-26, Ми-8МТВ, Ми-35 и Ка-52, военно-транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые фронтовые истребители МиГ-29СМТ, истребители Су-27СМ и МиГ-31БМ, истребители Су-35С, тактические истребители-бомбардировщики Су-34.
Полеты экипажей армейской авиации проходили на высоте 200 метров и скорости 200 км/ч, для экипажей оперативно-тактической авиации высота — от 300 до 500 метров, а скорость 500 км/ч соответственно.
Тренировки проходили под контролем службы безопасности полетов авиации округа. Для обеспечения военного парада в Санкт-Петербурге специалисты службы работали на 5 аэродромах, расположенных в Ленинградской, Тверской, Смоленской областях и Республике Карелия.
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