9 мая в Североморске пройдёт День призывника

В ходе праздника будет работать полевая кухня с традиционной солдатской кашей и горячим чаем.

Сегодня в 14 часов в главной базе Северного флота — Североморске начнётся военно-патриотическая акция, посвящённая Дню призывника.

Во время проведения праздничных мероприятий на центральной улице флотской столицы, носящей имя легендарного лётчика Дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, будут чествовать молодых людей, которым предстоит отправка на военную службу по призыву. Юношей поздравят представители командования Северного флота, администрации ЗАТО г. Североморска, отдела военного комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной, юнармейцы, а также творческие коллективы и жители города.

В ходе праздника будет работать полевая кухня с традиционной солдатской кашей и горячим чаем.

Для посещения жителями и гостями Северомроска подготовлены боевые корабли — большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский».

В 22 часа состоится праздничный салют и фейерверк.